IT-ondernemer vangt bot: loon 30%-regeling valt niet onder NOW 1.0

Het deel van het loon dat een IT-ondernemer aan een werkneemster uit Taiwan betaalde en onder de 30%-regeling valt kan niet worden meegenomen in de berekening van de tegemoetkoming in het kader van de NOW 1.0. Dat heeft de rechtbank Limburg uitgesproken in een zaak die de ondernemer daarover had aangespannen.

Uit de NOW-regeling volgt namelijk dat een extraterritoriale vergoeding (zoals loon op grond van de 30%-regeling) netto aan de betrokken werkneemster wordt uitbetaald en dat er sprake is van een eindheffingsbestanddeel als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel f, van de Wet op de loonbelasting 1964. Deze eindheffingsbestanddelen behoren niet tot het loon in de zin van de Wfsv en daarom ook niet tot het sv-loon. Dat betekent dat deze kosten terecht niet zijn meegenomen in de berekening van de tegemoetkoming.

Uitspraak: ECLI:NL:RBLIM:2020:9970

Aanvraag NOW 1.0

Betrokkene in de zaak is Senor Tech, een bedrijf in all-in-one computersystemen. Op 16 april 2020 diende Senor Tech bij het UWV een aanvraag in voor een tegemoetkoming in de loonkosten op grond van de NOW 1.0 voor de periode april tot en met juni. Het UWV willigde de aanvraag in. Het UWV kende een tegemoetkoming toe van € 20.543,-. Daarvan was een bedrag van € 16.434,- in de vorm van een voorschot uitgekeerd in drie maandelijkse termijnen. De ondernemer was het niet eens met de hoogte van die tegemoetkoming.

Motivering UWV

In het bestreden besluit zette het UWV uiteen dat voor de hoogte van de tegemoetkoming wordt uitgegaan van de loonsom over het eerste aangiftetijdvak van 2020. In het geval van Senor Tech is sprake van twee werknemers voor wie subsidie is aangevraagd en verkregen. Eén van die werknemers is een werkneemster uit Taiwan op wie de 30%-regeling van toepassing is. Op basis van deze regeling wordt 30% van het loon van die werkneemster belastingvrij betaald. Dat deel van het loon is geen sociaal verzekeringsloon (sv-loon) en wordt daarom niet meegenomen in de berekening van de tegemoetkoming in het kader van de NOW1.0, lichtte het UWV toe.

Werkelijke loonkosten

Senor Tech spande een rechtszaak aan over de kwestie en voerde aan dat het UWV bij de berekening van de tegemoetkoming had moeten uitgaan van de werkelijke loonkosten. Het deel van de loonkosten dat niet is belast met premies en heffingen is volgens het bedrijf ten onrechte niet in aanmerking genomen. Volgens Senor Tech wordt de werkneemster gediscrimineerd ten opzichte van de werknemers ten aanzien van wie de 30%-regeling niet van toepassing is. Het gevolg is dat de ondernemer eerder geneigd zal zijn deze werkneemster te ontslaan, voerde Senor Tech aan.

Beoordeling: geen sv-loon

De rechter komt tot een ander oordeel. Uit de NOW-regeling volgt namelijk dat een extraterritoriale vergoeding (zoals loon op grond van de 30%-regeling) netto aan de betrokken werkneemster wordt uitbetaald en dat er sprake is van een eindheffingsbestanddeel als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel f, van de Wet op de loonbelasting 1964. Deze eindheffingsbestanddelen behoren niet tot het loon in de zin van de Wfsv en daarom ook niet tot het sv-loon. Dat betekent dat deze kosten terecht niet zijn meegenomen in de berekening van de tegemoetkoming.

De rechter constateert op basis van de NOW-regeling dat het UWV niet kan en mag afwijken van de regel dat voor de bepaling van de loonsom het sv-loon bepalend is. De rechtbank volgt Senor Tech ook niet in het standpunt dat de NOW1.0 leidt tot een ongerechtvaardigd onderscheid tussen haar extraterritoriale werkneemster en haar andere, niet extraterritoriale, werknemer voor wie loonkostensubsidie is aangevraagd en gekregen. Het klopt dat Senor Tech voor de extraterritoriale werkneemster verhoudingsgewijs minder loonkosten vergoed krijgt. Voor die ongelijke behandeling bestaat naar het oordeel van de rechtbank echter een rechtvaardigingsgrond. In dit verband verwijst de rechtbank naar het feit dat bij de totstandkoming van de NOW 1.0 bewust is gekozen voor een eenvoudig en snel uit te voeren regeling. In een dergelijke regeling past niet dat altijd maatwerk geleverd kan en moet worden. Dat de betrokken werkneemster een onbelaste vergoeding krijgt ter compensatie van de extra kosten als expat en de werkgever voor die kosten geen premies hoeft af te dragen, is bovendien het gevolg van een jaren geleden gemaakte fiscale keuze van werkneemster en Senor Tech. Dat deze keuze thans onder de NOW1.0 nadelig uitpakt voor de werkgever, maakt deze regeling ook niet ongerechtvaardigd discriminatoir.