Uitstelregeling belastingconsulenten belastingjaar 2020: wat verandert er?

De beconregeling (Uitstelregeling belastingconsulenten) wordt in stappen vereenvoudigd. Wat verandert er? De Belastingdienst legt het uit:

Vanaf najaar 2019 is de Belastingdienst gestopt met het versturen van waarschuwingen en aanwijsposten en vanaf maart 2020 is de fiscus gestopt met de blokkeringsregeling. Wel wordt van de belastingconsulent verwacht dat je voldoet aan het inleverschema: aan de hand van het Service bericht uitstel (SBU) controleer je zelf of je tijdig de aangiften indient en waar nodig onderneem je actie.

Voor het belastingjaar 2020 (vanaf maart 2021) is het volgende veranderd:

Het verminderen van de verschillende soorten uitstel. In plaats van bijzonder of incidenteel uitstel vraag je voor belastingjaar 2020 gemotiveerd aanvullend uitstel aan.

Het digitaal afmelden van je klanten (indien het softwarepakket hiervoor geschikt is). Afmelden op papier blijft mogelijk.

De gegevens over de belastingjaren 2019 en 2020 worden gezamenlijk teruggekoppeld in 1 SBU. Belastingjaar 2018 wordt (ongewijzigd) als apart bericht aangeboden. De Belastingdienst informeert je over verdere wijzigingen in de uitstelregeling als dat nodig is.

Heb je vragen, dan kun je op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur bellen met het team Centrale Verwerking Uitstelregeling (CVU): 0800 – 0543. Hou je toegangscode bij de hand.