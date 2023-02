Belangrijke wijzigingen beconregeling

De Belastingdienst moderniseert de uitstelregeling voor belastingconsulenten in overleg met koepelorganisaties en softwareontwikkelaars. Afhankelijk van het moment waarop er aanvullend uitstel wordt aangevraagd kent de Belastingdienst vanaf nu bij een ingewilligd verzoek ten minste 2 of 4 maanden aanvullend uitstel toe. De wijziging is al van toepassing voor aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting over het belastingjaar 2021.

Neem je deel aan de beconregeling? Dan moet je die aangiften tijdens de uitstelperiode indienen volgens een vastgesteld inleverschema. Dit schema is te vinden in de brochure ‘Uitstelregeling belastingconsulenten 2022 (de beconregeling)’, paragraaf 4.1.2 (pagina 7).

Softwareontwikkelaars, aangesloten bij OSWO (Ondersteuning Software Ontwikkelaars), voeren aanpassingen door in hun software om te helpen de beconregeling na te leven.

Monitoren inleverschema

In het belang van jou en je klanten klanten moet je je houden aan het inleverschema. Je kunt dit zelf in de gaten houden aan de hand van de software die je gebruikt voor het bijhouden, aanvragen en verwerken van uitstel en aan de hand van het Service Bericht Uitstel (SBU). Mocht je, om welke reden dan ook, afwijken van het schema, dan heeft dat mogelijk gevolgen voor het beconuitstel van volgende belastingjaren.

Wijk je toch af van het schema? Neem dan contact op met het FD-team van de Belastingdienst, of met Belastingdienst Almelo/Team CVU.

Gemotiveerd uitstel aanvragen

Normaal gesproken eindigt de beconregeling op 30 april. Er kan aanvullend uitstel worden aangevraagd voor de aangiften waarvoor je uitstel hebt gekregen met de beconregeling. Motiveer waarom je aanvullend uitstel wilt. Dit doe je met commerciële software geschikt voor Standard Business Reporting (SBR).

Bij aanvragen vóór 1 april geldt toekenning van tenminste 4 maanden bij gehonoreerde aanvragen. Doe je de aanvraag in de maand april, dan geldt bij een gehonoreerd verzoek een toekenning van tenminste 2 maanden. In beide gevallen gaat het aanvullend uitstel in per 1 mei.

Elektronisch afmelden van klanten

Wil je klanten voor het aangiftejaar 2021 van de uitstellijst verwijderen, dan moet je dat doen vóór 1 maart 2023. Dit is een wijziging van wat in de brochure staat in paragraaf 5.3 (pagina 11).

De brochure is te vinden op belastingdienst.nl: Uitstelregeling voor belastingconsulenten (beconregeling).

Bron: Belastingdienst