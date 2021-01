Belastingaanslagen wel/niet openbaar: Trump eindigt zoals hij begon

Het Hooggerechtshof in de Verenigde Staten vindt dat het Congress niet gemachtigd was de openbaarmaking van Trumps belastingaangiftes af te dwingen. En zo is Trump op hetzelfde punt als vier jaar geleden.

Belastingaangiftes

De komende maanden, zo niet jaren, zal Trump door de Amerikaanse justitie achterna worden gezeten. Eén van de zaken die al lang sleept, die van zijn belastingaangiftes, werd onlangs door het Supreme Court terugverwezen naar een lagere rechter. Het Amerikaanse parlement bepaalde eerder dat de toenmalige president Trump de documenten moest vrijgeven, maar het Hooggerechtshof wil dat een lagere rechtbank onderzoekt of het Congress hiertoe wel bevoegd is.

Cyrus Vance

Ondertussen heeft het team dat de financiën van Trump onderzoekt de hand weten te leggen op een deel van de gewraakte belastingpapieren. Cyrus Vance jr, die in 2019 Trumps accountant Mazars dagvaardde, leidt dit onderzoek, dat mogelijk resulteert in een strafklacht tegen de voormalige president. De belastingdocumenten die het team nu bezit zouden kunnen aantonen dat Mazars de waarde van Trumps bezittingen heeft opgeblazen met als doel meer leningen te kunnen krijgen en ook belastingvoordelen te genieten.