Marco Moling (Novaa) vreest slachting onder mkb-bedrijven

Mkb-accountant en Novaa-voorzitter Marco Moling laat in De Limburger weinig heel van het coronabeleid. ‘Als er niet snel iets gebeurt, vallen de bedrijven straks als dominostenen na elkaar om,’ zegt hij.

Somber

In het interview maakt Moling een sombere indruk. ‘Je ziet bedrijven die tot de coronacrisis goed draaiden in de problemen komen. Ondernemers die twintig jaar lang keihard hebben geknokt om een zaak op te bouwen, zien nu al hun reserves wegsmelten. Daar maak ik me zorgen om. Maatschappelijk komt er straks een punt waarop er een heel grote groep niets meer te verliezen heeft. En wie weet wat er dan allemaal gebeurt.’ Als praktiserend mkb-accountant stelt hij met klanten toekomstscenario’s op. ‘Ik zal eerlijk zijn,’ zegt hij. ‘Je ziet nu al dat in enkele branches deze rekensom uiteindelijk een betere uitkomst laat zien bij het stopscenario. Natuurlijk gooien ondernemers niet zomaar het bijltje erbij neer. Zeker als het gaat om een tientallen jaren bestaand familiebedrijf. Maar toch, het houdt uiteindelijk een keer op.’

Nadruk op grote bedrijven

Kritisch is Moling ten aanzien van het coronabeleid. Hij vindt dat er vanuit de overheid te veel wordt gekeken naar de grote bedrijven. Maar vooral de kleine bedrijven (tot tien medewerkers) lijdt het hardst. ‘Vaak zijn dit ondernemers die werken om te kunnen leven. Ze leven in feite letterlijk van de inkomsten van hun bedrijf. Meestal is er slechts een kleine financiële buffer aangelegd, en als die er al voor corona was, dan is die nu bij veel bedrijven verdampt.’ De noodsteun helpt wel iets, maar is ‘net voldoende is voor een ondernemer om in leven te blijven’. Moling zegt klanten te hebben die het dankzij een bankfinanciering tot juli kunnen uithouden. Voor anderen valt al eerder het doek, voorspelt hij.

Controversieel

Het huidige beleid vindt Moling ‘niet doordacht genoeg’. Hij mist maatwerk. ‘Ik begrijp dat we in de eerst golf werden overvallen door de impact van het virus en dat het kabinet toen snel maatregelen moest treffen, maar toen zich deze zomer de tweede golf begon af te tekenen, hadden we al veel beter moeten anticiperen. Nu gingen we maar door en moest ineens alles zo’n beetje op slot.’ Moling gaat zelfs zo ver dat hij de controversiële vraag opwerpt of de economische schade opweegt tegen het aantal personen dat door het coronavirus komt te overlijden. En is de rekening die we nu bij de jongeren neerleggen, die zelf het minst kwetsbaar zijn voor het virus, niet te hoog? Want zij zullen de komende jaren vol aan de bak moeten om de uiteindelijke coronarekening te betalen.’

Bank op slot

Donderdagmorgen berichtte BNR dat banken in veel gevallen weigeren om nog langer coronakredieten te verstrekken aan ondernemers in financiële problemen. Tot wel driekwart van alle aanvragen wordt naar schatting afgekeurd, zeggen kredietadviseurs tegen de radiozender. Eerder wierpen de banken zich juist op als de redders in de coronacrisis. Banken wijzen ondernemers vaak af zonder valide redenen, zegt Anne-Marie van der Lee van het Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf (IMK). Vooral bedrijven in de horeca, reissector en detailhandel moeten het ontgelden. Hoewel de nood in een deel van die sectoren het hoogst is, is de kans volgens haar heel klein dat de bank te hulp schiet.

Eigen branche

Over de accountancybranche zegt Moling: ‘Veel klanten hebben nu nog vragen of willen dat je met ze meedenkt. Uiteindelijk moeten de accountants echter ook betaald krijgen. We denken met de klanten mee, maar wij moeten ook onze rekeningen betalen. En als er straks bedrijven gaan omvallen, dan zal het aantal klanten ook minder gaan worden. Als accountants zitten wij aan de achterkant van een financiële crisis. Dus voor ons breekt juist de komende tijd een heel uitdagende periode aan.’

Download hier het hele interview als pdf.