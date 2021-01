Europees Hof: overheden mogen betalingen in contanten soms weigeren

Europese lidstaten kunnen overheidsdiensten verplichten om betalingen in contanten te aanvaarden, maar kunnen die betalingsmogelijkheid ook beperken om redenen van openbaar belang. Bijvoorbeeld als betaling in contanten voor de overheidsdiensten tot onredelijke kosten kan leiden wegens het zeer grote aantal bijdrageplichtigen. Dat heeft het Europees Hof van Justitie uitgesproken in een zaak die door twee Duitse voorvechters van contant geld was aangespannen over de betaling van hun omroepbijdrage.

De omroeporganisatie van Hessen had het voorstel van de twee om contant te betalen geweigerd. Ze spanden daarop een zaak aan, die uiteindelijk bij het Euopees Hof terecht kwam. Daar lag de vraag voor of het feit dat eurobankbiljetten gelden als wettig betaalmiddel impliceert dat de overheidsinstanties van de lidstaten niet mogen uitsluiten dat door de overheid opgelegde betalingsverplichtingen worden nagekomen in contanten, zoals de deelstaat Hessen had gedaan met betrekking tot de omroepbijdrage.

In beginsel cash aanvaarden

Het Hof oordeelt dat het feit dat eurobankbiljetten en -munten als wettig betaalmiddel kunnen worden gebruikt in beginsel impliceert dat die biljetten en munten moeten worden aanvaard. Het Hof preciseert evenwel dat de lidstaten deze verplichting in beginsel kunnen beperken om redenen van openbaar belang, op voorwaarde dat deze beperkingen evenredig zijn aan de nagestreefde doelstelling van openbaar belang. Dat houdt onder meer in dat andere rechtsgeldige middelen beschikbaar moeten zijn voor het vereffenen van financiële schulden.

Geen onredelijke kosten

In dit verband wijst het Hof erop dat het in het openbaar belang is dat geldschulden jegens overheidsinstanties kunnen worden voldaan op een wijze die voor die instanties niet leidt tot onredelijke kosten die zouden beletten dat zij de verrichte diensten tegen lagere kosten verstrekken. De reden van openbaar belang die berust op de noodzaak om te waarborgen dat door de overheid opgelegde betalingsverplichtingen worden nagekomen, kan dus rechtvaardigen dat betalingen in contanten worden beperkt, met name wanneer de schulden moeten worden ingevorderd bij een zeer groot aantal bijdrageplichtigen.