Accon avm keurde wellicht eigen vlees, maar deed dat wel goed

De Raad van State verwerpt het verwijt dat Accon avm in een onderzoek naar een burenconflict zijn eigen vlees heeft gekeurd. Het accountantskantoor heeft zakelijke banden met een van de strijdende partijen. Maar het onderzoek is deugdelijk uitgevoerd.

Tuincentrum

De kwestie draait om een tuincentrum in Doetinchem. Een buurman had last van vrachtverkeer van en naar het centrum en betoogde dat het tuincentrum, tegen het bestemmingsplan in, niet alleen aan particulieren leverde maar ook als groothandel fungeerde. De gemeente gaf de buurman ongelijk, maar de rechter, en later de Raad van State, oordeelden dat de gemeente onderzoek had moeten laten doen naar de vraag of het tuincentrum ook aan zakelijke klanten leverde.

Slager

Dit onderzoek kwam er en wees uit dat het tuincentrum nauwelijks zakelijke klanten had en dus niet als groothandel gezien kon worden. Maar de buurman was niet tevreden. Het onderzoek was namelijk uitgevoerd door accountantskantoor Accon avm, dat ook de accountant van het tuincentrum is. De slager keurt zijn eigen vlees, oordeelde de buurman, die opnieuw naar de Raad van State stapte. Zijn doel: een nieuw, echt onafhankelijk onderzoek afdwingen.

Goed onderzoek

Maar de Raad van State geeft de buurman geen gelijk. Het onderzoek naar de boekhouding van het tuincentrum is uitgevoerd door een beëdigd accountant. De Raad van State ziet geen concrete aanknopingspunten voor twijfel aan de juistheid of volledigheid van het onderzoek van Accon Avm. De enkele omstandigheid dat het onderzoek is uitgevoerd door de accountant van het tuincentrum acht de Raad onvoldoende. Daarbij is van belang dat het Doetinchemse college de deugdelijkheid van het onderzoek ook zelf heeft beoordeeld. ‘Gelet op het voorgaande mocht het college het onderzoek van Accon Avm aan zijn besluit ten grondslag leggen en heeft het op grond van dat onderzoek terecht geconcludeerd dat er geen sprake is van groothandel. Het college heeft het verzoek om handhaving daarom terecht afgewezen.’

