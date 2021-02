Financiële regeling voor werkgevers die eigen testfaciliteit willen

Het ministerie van VWS heeft een financiële regeling opgetuigd om werkgevers te ondersteunen die op locatie medewerkers op corona willen laten testen door de arbodienst of bedrijfsarts. De regeling is in eerste instantie alleen gericht op bedrijven en organisaties waar thuiswerken niet mogelijk is. Het voornaamste doel is om de veiligheid op de werkvloer te vergroten.

Testvoorzieningen

Om bedrijven praktisch te ondersteunen bij de inrichting van een eigen teststraat zijn in samenwerking met VNO-NCW en MKB-Nederland een website met toolkit en een helpdesk opgezet: werkgeverstesten.nl. Het inrichten van een testfaciliteit kan uitsluitend plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van een bedrijfsarts of arbo-arts. Testresultaten worden doorgegeven aan de GGD. Daarvoor heeft GGD GHOR een meldportaal opgezet. Dat is bedoeld voor alle testvoorzieningen buiten de GGD-teststraten, zoals deze werkgeversfaciliteiten, de testvoorzieningen in ziekenhuizen en zorginstellingen en de commerciële teststraten.

Thuiswerken blijft waar mogelijk de norm

Thuiswerken is en blijft voorlopig de norm, maar is niet altijd voor iedereen mogelijk. Met de regeling is een eigen teststraat nu een optie voor bedrijven waar de aard van het werk vereist dat mensen fysiek met elkaar samenwerken, zoals distributiebedrijven, productiebedrijven of het openbaar vervoer. Het is mogelijk een testfaciliteit gezamenlijk in te richten, bijvoorbeeld op een bedrijventerrein. Overigens betekent frequent testen op de werkvloer niet dat de 1,5 meter afstand en andere maatregelen kunnen worden losgelaten, meldt het ministerie.