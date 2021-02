NBA: 10 aanbevelingen omtrent fraude en controleverklaring

De Werkgroep Fraude van de NBA constateert dat steeds meer beursfondsen in een afzonderlijke paragraaf over het risico op fraude rapporteren. Maar het moet nog beter. Daarom komt de werkgroep met tien aanbevelingen.

50 verklaringen onderzocht

De werkgroep onderzocht vijftig controleverklaringen over 2019 en 2018 bij AEX- en AMX fondsen. Daaruit blijkt dat accountants in 44 van de vijftig controleverklaringen (88%) bij de jaarrekeningen 2019 van de AMX en AEX-fondsen nu al in een afzonderlijke paragraaf over (de risico’s op) fraude rapporteren en 41 keer (81%) ook over (risico’s van) overtreding van wet- en regelgeving. Over 2018 was dat maar bij 22 (44%) respectievelijk 15 (30%) controleverklaringen het geval. Daarnaast blijkt uit de verklaringen over 2019 dat 32 keer (64%) een toelichting is opgenomen over de inzet van forensisch specialisten in de audit. Dat is in lijn met voorstellen van de NBA en de wens van bijvoorbeeld de CTA, de MCA en de VEB hierover.

Fondsen terughoudend

Waar accountants relatief vaak rapporteren over fraude en niet-naleving van wet- en regelgeving, zijn fondsen zelf nog terughoudend. Het onderwerp wordt maar in veertien van de vijftig (28%) onderzochte bestuursverslagen benoemd. Dit is voor de Werkgroep Fraude aanleiding om in overleg te treden met de opstellers van jaarrekeningen en hun toezichthoudende organen, om deze observatie onder de aandacht te brengen en te onderzoeken hoe die geadresseerd kan worden. Ook werkt de werkgroep aan best practices voor bedrijven, ter ondersteuning van de frauderisicoanalyse en –beheersing door bestuurders en toezichthouders. De best practices kunnen ook helpen om het gesprek te voeren met de accountant en als basis dienen voor de rapportering door ondernemingen in het bestuursverslag.

Aanbevelingen

De Werkgroep Fraude doet tien aanbevelingen, om controleverklaringen op het onderdeel fraude(risico’s) en het overtreden van wet- en regelgeving verder te verbeteren:

Neem een algemene paragraaf op waarin wordt ingegaan op de risico’s op fraude en overtredingen van wet- en regelgeving. Als sprake is van een specifiek en (hoog) significant risico, neem deze dan op als key audit matter (KAM). Beschrijf deze KAM – dus het geïdentificeerde significante frauderisico – cliëntspecifiek en voorkom daarmee algemene teksten. Benoem de frauderisicofactoren die relevant waren bij de bepaling van het frauderisico, zodat duidelijk is waarom sprake is van een KAM. Benoem welke directe en indirecte wet- en regelgeving het meest van belang is voor de cliënt. Beschrijf specifiek de auditrespons ten aanzien van het genoemde frauderisico en (zo mogelijk) eventuele bevindingen. Geef aan of forensische specialisten zijn ingezet en zo ja, in welke fase van de controle. Indien van toepassing: maak onderscheid in key audit matters voor frauderisico’s en die voor overtreding van wet- en regelgeving. Ga tijdig in gesprek met je cliënt over diens analyse van de risico’s op fraude en overtredingen van wet- en regelgeving en benadruk het belang van een daarop gebaseerde beschrijving in het bestuursverslag. Zorg er voor dat de beschrijving van die risico’s in de controleverklaring zoveel als mogelijk aansluit op de benoemde onderwerpen in het bestuursverslag.

Bron: NBA