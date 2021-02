Kabinet verlengt herverzekering leverancierskredieten 

Om bedrijven tegemoet te komen die moeite hebben om krediet te krijgen voor hun leveringen verlengt het kabinet de herverzekering van leverancierskredieten met een half jaar, meldt staatssecretaris Vijlbrief van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer.

Door de coronacrisis dreigde de kredietverlening voor veel bedrijven op te drogen. Om te voorkomen dat hierdoor grote economische schade zou ontstaan besloot het kabinet vorig jaar om deze kredieten te herverzekeren.

Evaluatie steunregeling

Vooral kleine bedrijven, maar ook grotere bedrijven uit het mkb hebben hiervan geprofiteerd, blijkt uit een tussentijdse evaluatie van de regeling. Met de herverzekering is voorkomen dat verzekeraars de kredietlimieten massaal verlaagden of zelfs introkken. Als de herverzekering op 1 januari was beëindigd, zoals aanvankelijk gepland, zouden verzekeraars alsnog op grote schaal ingrijpen in hun uitstaande risico’s. Dit zou tot onzekerheid en mogelijk tot negatieve economische effecten leiden, wordt in de evaluatie gesteld.

Voordelen

Het in stand houden van leverancierskredieten heeft volgens Vijlbrief meerdere voordelen. Aan de ene kant kunnen de klanten van de verzekerde bedrijven gebruik blijven maken van levering op afbetaling. Dit is zeker voor de kleinste bedrijven een belangrijke vorm van kredietverlening. Aan de andere kant kunnen de verzekerde bedrijven zelf hun omzet zo veel mogelijk in stand houden, doordat hun klanten dit krediet kunnen blijven gebruiken. Bovendien kunnen verzekerde bedrijven op hun beurt bij hun bank het benodigde werkkapitaal krijgen doordat de uitstaande facturen verzekerd zijn.

Alle verzekeraars die in 2020 meededen, doen nu ook weer mee. In totaal is er €12 miljard beschikbaar om kredietgaranties te verzekeren.

Kamerbrief over verlenging herverzekering van leverancierskredieten