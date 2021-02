Aantal TVL-aanvragen verdubbeld in vierde kwartaal

Ruim 90.000 ondernemers en zelfstandigen hebben een aanvraag ingediend voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor het laatste kwartaal van 2020. Dat is bijna een verdubbeling vergeleken met de vorige periode.

Dat meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Aanvragen voor het laatste kwartaal konden worden gedaan tot 29 januari. ‘Tot nu toe is er € 1,1 miljard aan TVL-steun voor deze periode toegekend. 85% van de ondernemers ontving het voorschot binnen drie weken na de aanvraag.’ De TVL over het vierde kwartaal was open voor alle mkb-ondernemers die tussen 1 oktober en 31 december 2020 meer dan 30% omzetverlies hebben geleden door de coronacrisis. Nieuw was dat ook ondernemers die indirect door de coronabeperkingen werden getroffen, zoals toeleveranciers en de transportsector, gebruik konden maken van de regeling.

Hoger maximum en detailhandeltoeslag

Het subsidiepercentage van de TVL Q4 stijgt mee met het omzetverlies tot maximaal 70% en het maximumbedrag is verhoogd tot € 90.000. Deze aanpassing voert de RVO de komende tijd door in de systemen en wordt verwerkt bij de definitieve uitbetaling. Verplicht gesloten horecagelegenheden en detailhandel hadden naast de TVL-subsidie recht op een eenmalige toeslag om te helpen met de kosten voor de voorraad en aanpassingen aan de coronaregels. Daarvoor komen ruim 21.000 gesloten eet- en drinkgelegenheden en 7.300 winkels in aanmerking. De toeslag voor de detailhandel wordt verwerkt bij de definitieve uitbetaling.

Nieuwe aanvragen vanaf half februari

De TVL-regeling is verlengd tot en met 30 juni. Ondernemers die eerder gebruik konden maken van de TVL kunnen naar verwachting vanaf medio februari een aanvraag doen voor de eerste periode van 2021. ‘Ook de evenementenmodule voor het laatste kwartaal van 2020 gaat naar verwachting half februari open.’ Voor bedrijven die voor het eerst toegang krijgen tot de TVL, zoals bedrijven met meer dan 250 werknemers, volgt openstelling van de regeling later dit kwartaal. Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat): ‘Binnen het kabinet blijven we ons inzetten om er zoveel mogelijk voor te zorgen dat ondernemers deze moeilijke tijd doorkomen. Daarom wordt de TVL-regeling van het volgende kwartaal ook voor grotere bedrijven én kleine ondernemers en zelfstandigen met lagere vaste lasten opengesteld.’

