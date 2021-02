Waterschapsbank opgelicht: schade 12 miljoen

De Nederlandse Waterschapsbank (NWB Bank) heeft bij het Openbaar Ministerie aangifte gedaan van oplichting. Het zou gaan om een bedrag van 12 miljoen euro.

De bank meldt zelf in een korte verklaring het slachtoffer te zijn geworden van een opzet waarbij op basis van vervalste documenten een betaling is gedaan. ‘Nog niet alle feiten en omstandigheden rondom deze transactie zijn duidelijk. NWB Bank heeft de relevante toezichthouders ingelicht en direct een onderzoek ingesteld. De mogelijke schade heeft geen materiële invloed op de financiële positie van de bank.’

Aanvraag voor gemeente Steenbergen

De NWB Bank doet verder geen mededelingen. Dagblad BN/De Stem weet te melden dat het gaat om een aanvraag voor een lening van 12 miljoen euro uit naam van de gemeente Steenbergen. Die kreeg half januari plotseling een betaalverzoek: of de eerste aflossing à 1,2 miljoen euro kon worden overgemaakt. ‘We zijn enorm geschrokken’, zegt burgemeester Ruud van den Belt tegen BN/De Stem. De gemeente onderzoekt nu de bank- en identiteitsfraude. ‘Het vreemde is, met die bank doen wij helemaal geen zaken. Dit is heel opmerkelijk. En zorgelijk dat onze naam wordt misbruikt.’

Niet meteen openbaar gemaakt

VVD-raadslid Kees Gommeren wil opheldering en vraagt zich af waarom de zaak niet meteen openbaar is gemaakt. ‘Dit kun je niet voor je houden. Als gemeente moet je transparant zijn. Zeker nu, met zaken als de toeslagenaffaire, moet je openheid van zaken geven.’