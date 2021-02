NBA-platform niet-OOB komt met verbeteragenda

Het nieuwe Platform niet-OOB van de NBA heeft een agenda opgesteld met punten die als eerste worden opgepakt. Aan het platform wordt door zeven kantoren deelgenomen.

De NBA heeft sinds eind vorig jaar het Platform niet-OOB, dat de kwaliteitsmaatregelen in dat segment aanstuurt. Voorzitters zijn Roland Ogink en Bart Jonker. Het platform heeft in de verbeteragenda vier thema’s prioriteit gegeven. Als eerste worden aangepakt de invoering van een op het structuurregime geïnspireerd governancemodel, de overdracht van het toezicht van NBA/SRA naar de AFM, het vliegurencriterium en een kwaliteitsgerichte cultuur.

Zeven deelnemende kantoren

Aan het platform neemt een aantal kantoren deel dat vanaf de publicatie van het rapport In het Publiek Belang actief is met de 53 verbetermaatregelen: Grant Thornton, Baker Tilly en HLB Van Daal. ‘Tevens kan het Platform worden gezien als een voortzetting van de projectgroep niet-OOB. Om die reden wordt deelgenomen door de SRA (en de kantoren de Jong & Laan en Borrie). Om een zo goed mogelijke vertegenwoordiging te krijgen van de achterban is het Platform uitgebreid met de kantoren Schuurman & De Leeuw en Confirm.’

Klankbordgroep

De NBA beschouwt het platform door de vertegenwoordiging van grotere, middelgrote en kleinere kantoren als een afspiegeling van het niet-OOB-segment. ‘Vanuit deze verschillende perspectieven kan het platform de proportionaliteit van de maatregelen toetsen.’ Er wordt overwogen om een klankbordgroep in te stellen om te kunnen sparren over de activiteiten en maatregelen.

Lees hier het werkprogramma van het Platform niet-OOB