Taxibranche vraagt tevergeefs om andere berekening TVL

De manier waarop de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt berekend brengt taxi- en touringcarbedrijven in problemen. Veel ondernemers hebben juist eind 2019 grote investeringen gedaan. Dit stelt brancheorganisatie KNV.

Vervroegd investeren

Veel ondernemers in de taxibranche hebben in 2019 vervroegd geïnvesteerd in hun bedrijf. Omdat per 1 januari 2020 de BPM-regeling voor taxiondernemers kwam te vervallen, hebben veel taxiondernemers eind 2019 geïnvesteerd in hun wagenpark. De TVL kijkt bij de berekening naar de vaste lasten zoals die een jaar eerder waren. Dit kan ongunstig uitpakken als er ergens in 2019 grote investeringen zijn gedaan.

Alle sectoren

Het te laag uitvallen of mislopen van de TVL omdat de referentieperiode voor een bedrijf ongelukkig uitpakt, speelt in alle sectoren. Dat zegt directeur Hubert Andela van KNV Zorgvervoer en Taxi. Seizoensgebonden sectoren worden volgens hem ook geraakt. Hij legt uit dat vooral de touringcarbedrijven en de taxi-leden die veel toeristen als klant hebben hieronder lijden. ‘Het eerste kwartaal van het jaar is voor hen, los van de wintersportreizen, meestal een rustige tijd’, legt Andela uit. ‘We hebben dit probleem aangekaart bij het ministerie van Economische Zaken.’

Verhoging TVL lost weinig op

Volgens Andela lost het feit dat de TVL, en daarmee het plafond van het steunbedrag dat je kunt krijgen, is uitgebreid niet veel op als het net gaat om een kwartaal waarin er normaal niet veel omzet wordt gemaakt. KNV is daarom in samenwerking met werkgeversorganisatie VNO-NCW en Gastvrij Nederland, de nationale raad voor de gastvrijheidssector, al maanden bezig met aandacht vragen voor dit probleem bij de overheid. Daarbij vertelt hij dat VNO-NCW vanaf de komst van de TVL-subsidie aandacht heeft gevraagd voor bedrijven die net hadden geïnvesteerd in de maanden vóór het uitbreken van de crisis. Tot nu toe heeft dit echter nog maar weinig opgeleverd: ‘De overheid houdt vol dat ze het simpel willen houden, daarom blijven ze bij deze referentie. Ze hebben zoveel aanvragen dat ze geen uitzonderingen willen maken, omdat zij deze dan in detail moeten beoordelen en hiervoor zegt de overheid geen capaciteit te hebben’, aldus Andela.

Bron: taxipro.nl