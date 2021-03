Definitieve vaststelling NOW: ruim 60% moet terugbetalen, vooral door lager omzetverlies

Van de verzoeken tot vaststelling van loonsteun via de NOW 1 die tot nu toe zijn ingediend zijn er 32.650 verwerkt. Dit heeft geleid tot 11.991 nabetalingen voor een bedrag van 51,8 miljoen euro. Daarnaast moet er in 20.659 gevallen NOW-subsidie worden terugbetaald voor een totaalbedrag van 290,9 miljoen euro.

NOW 1

Inmiddels is op 7 oktober 2020 de vaststelling, de eindberekening van de definitieve subsidie van de NOW 1 gestart. De periode voor het indienen van een vaststellingsaanvraag voor NOW 1 is verlengd tot 31 oktober 2021. Afhankelijk van de soort verklaring sloot het loket aanvankelijk op 23 maart 2021 (voor aanvragen zonder verklaring of met derdenverklaring) of op 29 juni 2021 (voor aanvragen met een accountantsverklaring). Het loket is nu voor alle bedrijven ruim een jaar open. De NOW 1, het subsidietijdvak van maart, april en mei 2020, kende het hoogste aantal aanvragen tot nu toe. In totaal is er aan 139.538 bedrijven een voorschot verstrekt van tachtig procent, met een totaalbedrag van bijna 10 miljard euro aan subsidie.

Vaststellingsaanvragen tot nu toe

Tot en met 25 februari hebben hiervan 41.919 werkgevers een vaststellingsaanvraag voor de NOW 1 ingediend, meldt de minister. Van ongeveer 100.000 bedrijven is er dus nog geen vaststellingsverzoek binnen. Gezien de grote variëteit in bedrijven en in de subsidiebedragen is het niet goed te zeggen of het eerste beeld van de definitieve vaststellingen een representatief beeld geeft. Zodra er meer vaststellingen hebben plaatsgevonden kan een beter beeld gegeven worden over de terugbetalingen en de nabetalingen. De minister zal de Kamer hierover later weer informeren.

Terugbetalingen en nabetalingen

Van de verzoeken tot vaststelling die zijn ingediend zijn er 32.650 verwerkt. Dit heeft geleid tot 11.991 nabetalingen voor een bedrag van 51,8 miljoen euro. Bij sommige bedrijven gaat het om grote bedragen, bij andere om kleinere.

Daarnaast moet er in 20.659 gevallen NOW-subsidie worden terugbetaald voor een totaalbedrag van 290,9 miljoen euro. Dit is in lijn met de verwachting die in december met de Kamer is gedeeld.

Bij ongeveer 80% van de terugvorderingen wordt het terugvorderingsbedrag voor het grootste gedeelte bepaald doordat het omzetverlies lager is dan door de werkgever werd ingeschat in de eerste periode van de pandemie. De werkgever heeft dus een hogere omzet gedraaid dan verwacht, bijvoorbeeld door een opleving van de economie. Het overgrote deel van de terugvordering komt doordat een groep werkgevers een gerealiseerd omzetverlies van lager dan 20% heeft.

Bij ongeveer 20% van de terugvorderingen wordt het terugvorderingsbedrag voor het grootste gedeelte door de loonsomdaling bepaald. De wijze waarop deze terugvordering wordt berekend, is in lijn met de doelstelling van de NOW, het behoud van banen.

Coulance bij terugvorderingen

Het UWV heeft in totaal 17.37013 terugvorderingen van december 2020 tot en met 25 februari 2021 geregistreerd. Hiervan zijn in totaal 6.144 betalingen ontvangen. Met 3.839 werkgevers is een terugbetalingsregeling getroffen. Met UWV is afgesproken coulant te zijn met de betalingstermijnen. Een werkgever kan in het geval van een terugbetaling telefonisch contact opnemen met UWV om een betalingsregeling van een jaar af te spreken. Als ook deze termijn tot problemen zou leiden bij de werkgever, kan samen met UWV worden bezien op welke termijn wel terugbetaald kan worden. Verder hebben werkgevers tot 23 februari in totaal 1.260 bezwaren ingediend. Hiervan zijn 562 (44,6%) bezwaren afgehandeld. Het meest voorkomende bezwaar heeft betrekking op een lagere loonsom bij werkgevers, waarbij wordt aangegeven dat de loonsom van januari niet representatief is.

