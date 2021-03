Dekkingsgraad pensioenfondsen herstelt in februari

De dekkingsgraad van de grote pensioenfondsen heeft in februari flink herstel laten zien dankzij de hogere rente en betere resultaten op de beurs.

Gemiddeld zitten de Nederlandse pensioenfondsen nu op 104%, tegen 100% eind januari, meldt Aon. ‘De combinatie van stijgende rente en aandelenkoersen leidde tot dalende verplichtingen en extra vermogen. Het is ruim een jaar geleden dat deze dekkingsgraad dit niveau had.’ De indicatieve beleidsdekkingsgraad, gebaseerd op de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden, bleef stabiel op 94% en is dus nog steeds boven het aangepaste tijdelijke wettelijk vereiste minimum van 90%.

Angst voor inflatie heeft de rente opgedreven; wel is de Ultimate Forward Rate (UFR), waarmee pensioenfondsen de waarde van hun toekomstige verplichtingen moeten berekenen, gedaald. Dat heeft te maken met de overgang op een nieuwe systematiek. Al met al nam de waarde van de verplichtingen door rente-effecten af met ruim 4%. Wereldwijd stegen de aandelenkoersen met circa 2,3%, maar de rentestijging had een negatief effect op rentegevoelige staatsobligaties en renteswaps. Daardoor daalde de vastrentendewaardenportefeuille met 3,6%. De totale portefeuille behaalde in februari een rendement van minus 1,0%.

Beleidsdekkingsgraad veelal onder 100%

Voor de grootste pensioenfondsen ABP en PFZW geldt dat de beleidsdekkingsgraad nog altijd onder de 90% zit. Alleen Shell en het bedrijfstakpensioenfonds voor de bouw noteren een waarde hoger dan 100%. De actuele dekkingsgraad is bij het pensioenfonds van Shell het hoogst. Daar viel ook de grootste stijging te noteren.

Dekkingsgraden van de grootste pensioenfondsen

stand 28-2-2021 stand 31-1-2021 verschil Beleidsdekkingsgraad ABP 97,5% 93,8% +3,7% 88,3% PFZW 94,5% 92,2% +2,3% 88,3% PMT 96,2% 94,2% +2,0% 91,4% Bpf Bouw 110,9% 105,7% (januari) Shell 120,2% 115,4,% +4,8% 109,1% PME 99,2% 96,7% +2,5% 92,9% Pensioenfonds Vervoer 103,8% 102,3% +1,5% 98,0%

