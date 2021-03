‘Grote verschillen gemeenten bij terugvordering en boetes Tozo’

Ondernemers die achteraf niet aan de voorwaarden van de Tozo-regeling blijken te voldoen krijgen soms behalve met terugvordering ook met een boete te maken, ook al waren de voorwaarden van de Tozo aanvankelijk niet altijd duidelijk. In andere gevallen stellen gemeenten zich juist heel coulant op. Dat schrijft RTL Z op basis van enkele ervaringen van ondernemers.

Daarbij gaat het bijvoorbeeld om studerende ondernemers, die studiefinanciering kunnen ontvangen en daardoor niet in aanmerking komen voor steun via de Tozo. Maar toen de regeling vorig jaar werd opgetuigd was dat aanvankelijk niet altijd duidelijk. Ook bij gemeenten zelf niet, die daardoor in zulke gevallen vaak gewoon Tozo-steun uitkeerden. Minister Koolmees meldde onlangs al dat het niet voldoen aan de Tozo-voorwaarden door aanvragers de laatste tijd tot relatief grote aantallen terugvorderingen leidt. Koolmees liet weten voor een ruimhartige toepassing van de hardheidsclausule te zijn.

Vrijheid gemeenten

Gemeenten hebben een relatief grote mate van beleidsvrijheid qua terugvordering en beboeting als het om de Tozo gaat. Dat leidt nu tot grote verschillen per gemeente. Ondernemer Mohammad uit Oss blijkt bijvoorbeeld een boete van 3.690 euro te moeten betalen, bovenop 7.000 euro aan Tozo-steun die hij moet terugbetalen. Terwijl in de handleidingen over het aanvragen van de Tozo niets over studiefinanciering werd vermeld. Een woordvoerder bevestigt dat de gemeente Oss niet naar het ontvangen van studiefinanciering heeft gevraagd bij het eerste aanvraagformulier. “En sowieso zou dat gelden voor mensen jonger dan 27. Maar ik ben 31 jaar”, vult Mohammad aan. De gemeente Oss stelde Mohammad voor om zijn kant van het verhaal op te schrijven, nog voordat over de boete werd beslist. De kwestie hakte er volgens de ondernemer echter zo stevig in dat hij dat niet deed. Helaas, want zonder reactie volgt de gemeente blind de regels. En die schrijven voor: boete. In andere vergelijkbare gevallen zouden gemeenten zich juist heel coulant opstellen en wordt soms niet beboet en niet teruggevorderd.

‘Fraudeur’

In een schriftelijke reactie aan RTL Z zegt de gemeente Oss te ‘handelen vanuit vertrouwen’. De betreffende ondernemer denkt daar echter anders over. “Ik heb telefonisch contact gehad met de gemeente. Dat was heel bot, best wel akelig. Ik werd fraudeur genoemd.”

Bron: RTL