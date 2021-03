Belastingdienst schrapt belastingrente pas na veel gedeelde LinkedIn-post

Ook los van de toeslagenaffaire gaat het qua proportionaliteit en menselijke maat nog wel eens fout bij de Belastingdienst. Een onterechte navordering van belastingrente werd door de fiscus pas ingetrokken nadat de belastingbetaler de kwestie op LinkedIn aan de orde stelde, waar veel verontwaardiging loskwam.

Pascal Visser ging in 2020 voor een hypotheekaanvraag terug naar een oude belastingaangifte uit het systeem van de fiscus, beschrijft het FD. Per ongeluk zette hij daardoor automatisch een herziene aangifte in werking, waardoor op 25 juni een terugbetaling van €12.693 over 2015 volgde.

Belastingrente

Visser kaartte de kwestie meteen aan bij de Belastingdienst. Die stuurde hem daarna een brief waarin werd gemeld dat hij de €12.693 moest terugstorten, maar ook €2031 belastingrente zou moeten betalen. De rente bleek te zijn vastgesteld alsof er sinds 2016 een niet-voldane belastingvordering lag van €12.693. En dat terwijl de onterecht uitgekeerde terugbetaling maar heel kort op de rekening van Visser stond, nog geen twee maanden.

LinkedIn

De Belastingdienst wees de bezwaren echter af en bleef zich op het standpunt stellen dat de fout aan Visser is te wijten en de fiscus geen beleidsruimte heeft om af te wijken. De gedupeerde belastingbetaler twijfelt over een dure rechtszaak en besluit zijn verhaal te delen op LinkedIn. Daar krijgt de afwijzing veel aandacht, waarop de Belastingdienst alsnog bijdraait. De invordering van belastingrente wordt stopgezet en de fiscus biedt excuses aan.

Visser zelf houdt naar eigen zeggen een vervelende nasmaak over aan de kwestie. Niet alleen vanwege de handelwijze van de Belastingdienst, maar ook vanwege het besef dat minder mondige gedupeerden van de fiscus waarschijnlijk vaak niet voor elkaar krijgen wat hij wél voor elkaar kreeg.

Bron: FD