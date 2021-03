Wetsvoorstel recht op basisbetaalrekening in consultatie

Een nieuw initiatiefwetsvoorstel moet het recht creëren voor Nederlanders buiten de Europese Unie om een basisbetaalrekening bij een bank aan te vragen en aan te houden. Met een beroep op hun Wwft-verplichtingen weigeren banken klanten soms een basisbetaalrekening.

Initiatiefnemer Joost Sneller (D66) constateert in de toelichting bij zijn voorstel dat het niet kunnen beschikken over een basisbetaalrekening verstrekkende gevolgen kan hebben, van het maken van extra kosten enerzijds tot het geen toegang meer hebben tot noodzakelijke medicatie anderzijds. Dit nieuwe recht zal met het nieuwe wetvoorstel enkel wijken wanneer dit een disproportionele inspanning van een bank zou vragen. Momenteel is een internetconsultatie gestart over de Wet beschikbaarheid basisbetaalrekening Nederlanders in het buitenland, waarmee de Wft gewijzigd zou worden.

Cliëntenonderzoek en transactiemonitoring banken

Nederlanders woonachtig buiten de Europese Unie zullen met het voorstel het recht krijgen om een basisbetaalrekening bij een bank aan te vragen en te houden, licht Kamerlid Sneller toe bij zijn initiatiefvoorstel. Dit brengt met zich mee dat banken, op grond van Europese en nationale wet- en regelgeving, verplicht zijn cliëntenonderzoek uit te voeren. Als onderdeel hiervan dienen ook transacties gemonitord te worden. Dergelijke inspanningen acht de initiatiefnemer proportioneel gegeven het belang van het recht op een basisbetaalrekening.

Geen disproportionele inspanning

Om te voldoen aan lokale wet- en regelgeving (in het land waar de Nederlander woont) dienen banken in enkele landen te voldoen aan een vergunnings- dan wel vestigingsvereiste. Ten aanzien van het vergunningvereiste acht de initiatiefnemer de inspanningen voor een bank om hieraan te voldoen ook proportioneel. Convergerende financiële wetgeving maakt dat het voldoen aan deze vereiste geen disproportionele inspanningen vereisen. Echter geldt voor enkele landen ook een vestigingsvereiste, hetgeen betekent dat voor het aanbieden van bancaire diensten een buitenlandse bank een vestiging dient te hebben in dat land. Indien de bank reeds over een vestiging in dit land zou beschikken, is een dergelijke inspanning voor het aanbieden van een basisbetaalrekening aan een Nederlander aldaar proportioneel. Echter wanneer een vestigingsvereiste geldt en de bank geen vestiging heeft in dit land, vindt de initiatiefnemer dat het recht op een basisbetaalrekening dient te wijken voor de disproportionele inspanning die van een bank gevergd zou worden. De initiatiefnemer voorziet een toename van kosten voor banken als gevolg van de hierboven genoemde inspanningen voor het aanbieden van basisbetaalrekeningen buiten de Europese Unie. Deze stijgende kosten kunnen, voor zover dat redelijk is, vertaald worden in een hoger tarief voor het aanbieden van een basisbetaalrekening buiten de Europese Unie.

Internetconsultatie Wet beschikbaarheid basisbetaalrekening Nederlanders in het buitenland