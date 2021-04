‘Fiscale maatregelen helpen starters op de woningmarkt niet’

Starters op de woningmarkt hebben nauwelijks profijt van de belastingmaatregelen die sinds begin dit jaar van kracht zijn, zoals het afschaffen van de overdrachtsbelasting. Juist de groep huiseigenaren die een nieuwe woning zoekt profiteert van de nieuwe regels. Dat stellen economen van ABN AMRO in een nieuw rapport. Volgens hen drijven de belastingregels de huizenprijzen juist verder op.

Per 1 januari 2021 hoeven huizenkopers onder de 35 jaar geen 2 procent overdrachtsbelasting meer te betalen over de koopsom van hun huis. Ook steeg het bedrag waarvoor kopers een NHG-hypotheek konden krijgen tot 325.000 euro. Starters tot 35 jaar hebben hun aankoop in verband met de lagere overdrachtsbelasting over het jaar heen getild, constateert ABN AMRO.

Gestegen vraag

Het gebrek aan nieuwbouw draagt bij aan hogere waarderingen op de huizenmarkt, zeker wanneer de vraag sterk is zoals nu. De vraag naar woningen is volgens de bankeconomen toegenomen doordat de pandemie het belang van een goede woning onderstreept, de overheid aanpassingen heeft doorgevoerd, waaronder de verlaging van het overdrachtsbelastingtarief, maar bovenal doordat de lage hypotheekrente de hypotheeklasten omlaag heeft gedrukt en zo heeft bijgedragen aan een betere betaalbaarheid.

Prijsstijging

Starters hebben door de aanhoudende prijsstijging weinig profijt van de belastingwijziging, constateren de bankeconomen. ‘Voor dit jaar gaan wij uit van een gemiddelde huizenprijsstijging van 7,5%. Eerder gingen wij nog uit van een stijging van 5%. Voor volgend jaar houden wij rekening met een stijging van 2,5% in plaats van 1%.’ DNB maande de volgende regering daarom al om de fiscale begunstiging van de eigen woning te verminderen. Meer nieuwbouw vormt volgens ABN AMRO de tweede sleutel tot kalmering van de verhitte woningmarkt.

Woningmarktmonitor ABN AMRO