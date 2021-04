De 5 meest gestelde btw-vragen over handel met het Verenigd Koninkrijk

Welke btw moet er aangegeven worden bij aankoop van goederen vanuit het Verenigd Koninkrijk? Kan betaalde btw in het Verenigd Koninkrijk worden teruggevraagd? De veranderende btw-regels hebben het er allemaal niet eenvoudiger op gemaakt. Twinfield zocht het uit en vroeg btw-expert Carola van Vilsteren antwoord te geven op de 5 meest gestelde btw-vragen sinds de Brexit:

1. Bij verkoop goederen aan ondernemers in het Verenigd Koninkrijk (VK): wat moet er vanaf 1 januari 2021 in de btw-aangifte en op de verkoopfactuur worden aangeven?

Het VK is vanaf 1 januari 2021 voor de btw een derde land. Uitvoer van goederen vanuit Nederland naar het VK is in Nederland belast met 0%. Bij de douane moet een aangifte ten uitvoer worden gedaan. De Nederlandse btw-ondernemer vermeld bij uitvoer 0% btw op de verkoopfactuur en geeft de levering aan bij vraag 3a van de btw-aangifte.

2. Wat zijn de btw-gevolgen van de aankoop van goederen vanuit het VK?

De inkoop van goederen vanuit het VK naar Nederland is import, waarover in Nederland invoerrechten en invoer-btw afgedragen moet worden. Bij de douane moet door de partij op wiens naam de invoer plaatsvindt, een aangifte ten invoer worden gedaan en invoer-btw worden afgedragen. Beschikt de btw-ondernemer over een artikel-23-vergunning? Dan mag hij de invoer-btw aangeven bij vraag 4a van de btw-aangifte. Voor goederen die van oorsprong uit het VK of de EU komen geldt een verlaging van de invoerrechten. De btw-ondernemer moet over een EORI-nummer beschikken om aan de douaneverplichtingen te kunnen voldoen. Bij verzendingen met een waarde tot € 22,- vanuit het VK naar de EU geldt tot 1 juli een invoervrijstelling die per 1 juli 2021 vervalt, zodat ook over verzendingen tot € 22,- vanaf dat moment invoer-btw verschuldigd is. Meer lezen over btw-gevolgen voor levering van goederen.

3. Kan btw die is betaald in het VK terug worden gevraagd en hoe?

Vraag de in 2020 in het Verenigd Koninkrijk betaalde btw op de gebruikelijke manier (via portal van de Nederlandse Belastingdienst) zo snel mogelijk terug. Vanwege de Brexit kan in het VK betaalde btw niet worden teruggevraagd via de portal bij de Nederlandse belastingdienst op facturen met factuurdatum na 1 januari 2021. Let op: de deadline voor het terugvorderen van de in het VK betaalde btw via de portal voor 2020 was slechts mogelijk tot 1 april 2021. Btw betaald in Noord-Ierland in verband met goederen kan ook na 1 april 2021 via de portal van de Nederlandse Belastingdienst worden teruggevraagd.

4. Wat zijn de btw-gevolgen bij het verrichten van een dienst aan een ondernemer in het VK vanaf 1 januari 2021?

De dienst is volgens de hoofdregel belast in het land van de afnemer. De ondernemer vermeldt geen btw op de factuur maar de woorden ‘VAT Out of Scope’. Afhankelijk van de wetgeving in het VK moet de afnemer btw aangeven. De gerealiseerde omzet moet niet in de Nederlandse btw-aangifte worden aangegeven en niet in de opgaaf ICP. Let op dat op de hoofdregel uitzonderingen mogelijk zijn, bijvoorbeeld als het gaat om diensten aan onroerende zaken.

5. Wat zijn de btw-gevolgen bij het verrichten van een dienst aan een particulier in het VK vanaf 1 januari 2021?

De dienst is volgens de hoofdregel belast in Nederland. De Nederlandse ondernemer moet 21% btw in rekening brengen. Voor een aantal diensten, zoals diensten met betrekking tot onroerende zaken en restaurant- en cateringdiensten, gelden andere regels om vast te stellen waar de btw verschuldigd is. Lees meer over btw-gevolgen voor levering van diensten.

Bron: Twinfield

