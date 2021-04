Werknemers vinden dat werkgever arbeidsrisico’s beter moet aanpakken

Driekwart van de werkenden vindt dat hun werkgever arbeidsrisico’s onvoldoende aanpakt of oplost, concludeert vakbond FNV uit een onderzoek onder ruim 5.600 werkenden. Een op de vijf jongeren heeft afgelopen jaar een ongeluk gehad op het werk.

De grootste arbeidsrisico’s zijn volgens de werknemers werkdruk, fysieke belasting en klimaat op het werk. De helft van de ondervraagden vindt de werkomstandigheden zo zwaar dat zij niet verwachten het werk tot hun pensioenleeftijd te kunnen doen. Volgens FNV-vicevoorzitter Kitty Jong geven werkgevers vaak geen voorlichting aan werknemers en hebben zij geen plan om de risico’s aan te pakken. ‘Zij maken hun rol niet waar. Hierdoor komen onnodig veel mensen aan de zijlijn te staan. De politiek mag zich deze cijfers dan ook aantrekken – zelfregulering van werkgevers werkt niet. De Inspectie SZW zou meer mogelijkheden en capaciteit moeten hebben om te inspecteren.’

Een op drie is ziek van werk

Veel mensen vrezen de pensioendatum niet werkend – althans niet gezond – te gaan halen: van de mannen ziet 47% dat niet gebeuren, van de vrouwen zelfs 57%. FNV ziet daarin een extra argument voor het plan om standaard pensioen uit te keren na 45 jaar werken. Volgens de bond is het percentage bij vrouwen hoger omdat zij vaker in de zorg werken en vaker moeite hebben om werk en privé in balans te houden. Een op de drie werkenden geeft aan zich vorig jaar ziek te hebben gevoeld door het werk en 42% heeft last van werkdruk. ‘Dat geldt vooral voor mensen die gebrek aan zeggenschap en autonomie ervaren, omdat ze het werktempo niet zelf kunnen regelen, of altijd beschikbaar moeten zijn. Ook technische innovatie heeft invloed. Mensen moeten hierdoor vaak sneller werken en hun prestaties worden continu gemonitord. Ook het opknippen van werk in saaiere eentonige handelingen is slecht voor de gezondheid.’