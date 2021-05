Video: zo kreeg Het CijferParadijs veel meer tijd voor advies aan klanten

Mariëtte Muller startte in 2009, samen met haar compagnon, haar bedrijf Het CijferParadijs. In deze tijd vonden ondernemers hun boekhouding vooral saai, gaven het meeste uit handen omdat ze er zo min mogelijk mee te maken wilden hebben. Inmiddels denken haar klanten hier anders over.



Het CijferParadijs is helemaal af van Excelboekhoudingen en de archiefkasten zijn leeg. Benieuwd hoe? Mariëtte vertelt het in onderstaande video. Tijdens de overstap naar volledig online samenwerken zijn ze geen klant kwijtgeraakt. Mariëtte gelooft er niet in dat je klanten niet om krijgt om online te gaan samenwerken. ‘Je moet zelf de regie pakken en je team én je klanten meekrijgen, ze volgen vanzelf.’

Bekijk het verhaal van Mariëtte in onderstaande video.

Er is veel veranderd bij Het CijferParadijs sinds ze volledig zijn overgestapt naar het online samenwerken-model van SnelStart. Online samenwerken geeft hun de mogelijkheid om up-to-date te werken. De cijfers geven weer wat er nu speelt. Er kan snel bijgestuurd worden en er is meer ruimte om mee te denken en klanten te helpen om hun bedrijf te laten groeien. De tijdsbesparing door online samenwerken wordt opgevuld met coaching, zoals: liquiditeitsbegroting, cashflow-management en business-coaching.

Wil jij ook op dezelfde manier online samenwerken met je klanten? Dat kan met SnelStart Accountant. Ontdek hier hoe SnelStart Accountant jouw kantoor kan helpen.