‘Nieuwe NBA-voorzitter moet buitenstaander zijn’

Om het imago van de accountantssector op te vijzelen, moet de nieuwe NBA-voorzitter een buitenstaander worden, zo schrijft het FD.

Het beroep zit ‘nog altijd in het verdomhoekje’, schrijft het dagblad, na het terugtreden van kandidaat-voorzitter Ted Verkade van Baker Tilly. ‘Dat was pijnlijk, juist omdat er veel op het spel staat. Boekhoudschandalen en aanhoudende kritiek van de toezichthouder teisteren de sector en daarmee de koepel van accountants.’

Gebrek aan leiderschap

De opvolger van Marco van der Vegte moet een buitenstaander worden, concludeert het FD uit een rondgang onder kenners. ‘Ze zijn allemaal in meer of mindere mate kritisch over het gebrek aan leiderschap bij de NBA en gevoel voor de maatschappelijke discussie over het beroep. De relatie met de politiek kan beter en ook in de media is de organisatie te weinig zichtbaar, of niet op de juiste manier. De nieuwe voorzitter moet daarom van buiten komen, is de overtuiging. Iemand die losstaat van de kantoorpolitiek en belangen van de Big Four, de laatste decennia hofleveranciers van NBA-vaandeldragers. En bovendien iemand die een goede gesprekspartner is voor Den Haag en begrijpt hoe een maatschappelijke discussie werkt.’

Lid van de selectiecommissie Arnout van Kempen heeft al laten weten het liefst een buitenstaander aan te stellen. Het FD noemt dat een stap vooruit, ook omdat de instelling van de Commissie Toekomst Accountancy ervoor heeft gezorgd dat er meer óver dan mét accountants werd gesproken. ‘Op dat punt is de NBA verzwakt.’

Oud-politicus niet per se een goede keuze

Een oud-politicus zou een optie kunnen zijn, al waarschuwt hoogleraar Marcel Pheijffer dat dat geen garantie is voor succes. ‘Onafhankelijkheid is het belangrijkste voor de nieuwe voorzitter. Het moet iemand zijn die afstand kan nemen van het gekonkel en handelt in het belang van álle leden.’ Een voormalig politicus zal zich meer opstellen als een lobbyist, terwijl een goede voorzitter volgens Pheijffer per definitie ook een goede gesprekspartner voor de politiek is. Hij pleit er ook voor om een voltijdbaan te maken van het voorzitterschap, tegen een hoger salaris.

