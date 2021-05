Attijariwafa Bank schond jarenlang Wwft, compliance officer ontslagen om knip- en plakwerk met handtekeningen

De onder meer in Nederland gevestigde Attijariwafa Bank uit Marokko staat al jaren onder verscherpt toezicht van DNB vanwege overtredingen van de Wwft. Dat komt naar voren uit een tussenuitspraak van het Gerechtshof Amsterdam over het ontslag op staande voet van een compliance officer van de Marokkaanse bank.

De man werd ontslagen nadat bleek dat oude handtekeningen van hoog risicocliënten werden geknipt en geplakt in nieuwe aanmeldformulieren zonder dat de cliënten werden uitgenodigd of gezien, laat staan geïdentificeerd conform de Wwft-regels. Dat nieuwe aanmeldproces vloeide juist voort uit een integriteitsonderzoek dat toezichthouder DNB bij ABE had uitgevoerd, waarbij opnieuw werd vastgesteld dat de wettelijke vereisten met betrekking tot het cliëntenonderzoek structureel en stelselmatig niet werden nageleefd bij Attijariwafa.

Uitspraak: ECLI:NL:GHAMS:2021:1366

Attijariwafa Bank is de grootste bank in Marokko en maakt onderdeel uit van de holding van koning Mohammed VI. De bank heeft verschillende vestigingen in Europa en Afrika, waaronder in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. De compliance officer werkte sinds 1 september 1994 bij Attijariwafa Bank.

Cliëntenonderzoek structureel en stelselmatig niet nageleefd

Uit de ontslagzaak blijkt dat Attijariwafa Bank Europe (ABE) sinds 2016 onder verscherpt toezicht staat van De Nederlandsche Bank (DNB). Op 19 december 2017 heeft DNB aan ABE bestuurlijke boetes opgelegd vanwege schending van Wwft-verplichtingen. Begin 2018 heeft DNB een integriteitsonderzoek bij ABE uitgevoerd waarbij opnieuw is vastgesteld dat de wettelijke vereisten met betrekking tot het cliëntenonderzoek structureel en stelselmatig niet werden nageleefd.

Naar aanleiding hiervan heeft ABE een Improvement Plan of Action opgesteld waarvan onder meer een analyse achteraf van hoog risicocliëntendossiers onderdeel was. Deze analyse bestond uit het opnieuw identificeren van de hoog risicocliënten door middel van het invullen van een zogenoemd CAF-formulier (Client Acceptation Form) dat door de desbetreffende cliënt diende te worden ondertekend. Het invullen van de CAF-formulieren werd gedaan door baliemedewerkers werkzaam in de vestigingen Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Ter uitvoering van de analyse is begin 2019 een taskforce ingesteld onder de naam ‘Cellule de review’ waarvan onder anderen de compliance officer deel uitmaakte.

Knip- en plakwerk handtekeningen

In opdracht van ABE controleerde een extern onderzoeksbureau, DPA Compliance & Risk daarna de door ABE uitgevoerde klantonderzoeken. Op 30 oktober 2019 liet het onderzoeksbureau aan ABE weten dat er was ontdekt dat in een dossier op een CAF-formulier de handtekening van de cliënt was gekopieerd uit een ander document en dat vervolgens in acht van dertien willekeurig uitgekozen dossiers – die al waren beoordeeld door de Cellule – dat ook is geconstateerd.

Ontslag op staande voet

Voor de bank was dat reden om de compliance officer op 8 november 2019 op staande voet te ontslaan. De man zou opdracht hebben gegeven aan collega’s om de oude handtekeningen van cliënten te knippen en te plakken in nieuwe formulieren. De man verzocht vervolgens bij de kantonrechter om vernietiging van het ontslag op staande voet, wedertewerkstelling en onder meer doorbetaling van zijn salaris. De kantonrechter wees dat echter af en merkte diens handelwijze aan als ernstig verwijtbaar, waardoor hij ook geen recht had op een transitievergoeding.

Hoger beroep

De ontslagen compliance officer tekende hoger beroep aan tegen die beslissing. Daarin heeft het Gerechtshof Amsterdam onlangs bepaald dat het getuigenverhoor wordt heropend. De voormalige werknemer van de Marokkaanse bank wordt in de gelegenheid gesteld om getuigen te horen in contra-enquête.