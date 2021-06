Celstraf wegens faillissementsfraude voor directeur zorgbureau uit Almelo

Geen aangiften vennootschapsbelasting, geen fatsoenlijke administratie en geen jaarrekeningen; een inmiddels failliet zorgbureau uit Almelo maakte er een flink potje van, bleek bij een boekenonderzoek door de Belastingdienst in 2015. De 49-jarige directeur is maandag door de rechtbank Overijssel veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 maanden, waarvan 4 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar voor het plegen van faillissementsfraude. Zijn 46-jarige vrouw is veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden.

Uitspraken: ECLI:NL:RBOVE:2021:2167 & ECLI:NL:RBOVE:2021:2171

Het zorgbureau ging in 2016 failliet toen bleek dat er geen geld was om de aanslagen van de Belastingdienst te betalen. Tijdens het faillissement bleken er nog meer schuldeisers te zijn die niet waren betaald.

Geen vpb-aangifte, administratie en jaarrekeningen

Het zorgbureau kwam in beeld bij de Belastingdienst toen bleek dat er over de jaren 2012 tot en met 2014 geen aangifte vennootschapsbelasting was gedaan. Uit een boekenonderzoek dat de Belastingdienst vervolgens uitvoerde, bleek dat de administratie niet compleet was en dat er geen kasboek werd bijgehouden. Ook ontbraken jaarrekeningen. Pas na de aankondiging van het boekenonderzoek werd een poging gedaan om de administratie op orde te brengen, maar dat is niet gelukt.

Privéuitgaven

Ook na het boekenonderzoek in 2015 zette het zorgbureau geen kasadministratie op. De directeur van het zorgbureau bleef het grootste gedeelte van het geld van het zorgbureau uitgeven aan privézaken; hij betaalde schulden bij familieleden af, kocht een auto, nam een bedrijf over, deed schenkingen en leende een oom geld voor de aanschaf van een machine. Al die niet-zakelijke uitgaven werden door het zorgbureau gefinancierd.

Vrouw ook veroordeeld

De 46-jarige vrouw van de zorgondernemer stond bij de Kamer van Koophandel ingeschreven als directeur en enig aandeelhouder van het zorgbureau. De vrouw liet na om te controleren of de administratie op orde was en greep niet in toen ze dat naar het oordeel van de rechter wel had moeten doen. Daarnaast ontving ook zij geld van het bedrijf, terwijl niet duidelijk was waarvoor.