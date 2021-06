Meer dan ooit hebben ondernemers behoefte aan een financieel adviseur. Maar niet alle ondernemers vinden dat hun accountant ook de juiste kennis heeft om goed te kunnen adviseren. Maar welke kennis wordt dan verwacht? Je leest het hier!

Beroepskennis

Ten eerste wordt er van de accountant een brede vakinhoudelijke kennis verwacht. Kennis van strategie en leiderschap, fiscaliteit en recht en automatisering. Maar ook specifieke kennis op het gebied van financieringen. Zo selecteert 34% van de ondernemers een accountant op basis van zijn deskundigheid.

Branchekennis

42% van de ondernemers geeft aan dat de accountant kennis en ervaring moet hebben met de branche waarin de ondernemer opereert. Denk hierbij aan cultuurkenmerken, specifieke regelgeving, regelingen en gebruiken.

Kennis van de complexiteit van organisaties

De complexiteit van een opdracht is vaak afhankelijk van de grootte van de organisatie en de levensfase waarin de organisatie zich bevindt. Elke fase stelt de ondernemer bloot aan nieuwe uitdagingen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Daarom vindt 20% van de accountants het belangrijk dat de accountant deze situaties herkent en kennis heeft van familierecht, bijvoorbeeld bedrijfsopvolging.

Kennis van modellen en technieken

Het adviesproces kent verschillende facetten waarin modellen en technieken ondersteuning bieden. Denk aan het toetsen, het verwerken van de input (bijvoorbeeld data) van de klant en het presenteren van het eindresultaat. Kennis van technieken als data-analytics of modellen en rapportages zoals bijvoorbeeld the balanced score card helpen je de klant te adviseren.

Kennis maar ook competenties

Het vraagt nogal wat van de accountant om al deze kennis in bezit te hebben. Training, opleiding, ervaring en zelfreflectie helpen, maar toch… het blijft lastig. Gelukkig stelt het onderzoek van de SRA dat het niet ongebruikelijk is om ondersteund te worden door een netwerk van specialisten en deskundigheid. Zo stelt 61% van de ondernemers dat zij het belangrijk vinden dat het accountants- of advieskantoor waarmee men werkt is aangesloten bij een overkoepelende organisatie of netwerk. Om alsnog de kennis waar de ondernemer zo naar verlangt in huis te hebben. 32% geeft aan hier ook daadwerkelijk op te letten bij de keuze voor een kantoor.

Kortom, ondernemers verwachten een hoop kennis van een adviserende accountant. En niet alleen kennis, maar ook goede competenties. Wil je weten welke competenties dat zijn en wat de ondernemer nog meer verwacht van zijn accountant? Lees dan ons e-book: De échte redenen waarom jouw accountants- of administratiekantoor moet veranderen.

Download het e-book: