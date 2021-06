Nieuwe fiscale regeling belastingheffing van aandelenopties voor werknemers in de maak

Het demissionaire kabinet komt met een fiscale regeling in het Belastingplan 2022 die een nieuwe invulling geeft aan de wijze waarop aandelenoptierechten van werknemers in de belastingheffing worden betrokken. Dat kondigt staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat aan in een Kamerbrief. De internetconsultatie over het voorstel is inmiddels al van start gegaan.

Onderzoek naar belastingheffing in andere landen

Staatssecretaris Keijzer deelt de resultaten van een onderzoek naar de belastingheffing in andere landen van aandelenopties voor werknemers. Uit het onderzoek blijkt dat de meeste landen in de basis belastingheffing kennen bij uitoefening van een aandelenoptierecht waarbij het voordeel als loon wordt belast en tevens belastingheffing bij verkoop van het aandeel over de aangegroeide waarde. Indien aan specifieke voorwaarden wordt voldaan, welke van land tot land verschillen, is het bij het merendeel van de landen mogelijk dat ofwel de belastingheffing kan worden uitgesteld tot het moment van verkoop ofwel dat een lager tarief van toepassing is bij verkoop of een combinatie van beide.

Fiscale regeling

Het kabinet heeft de resultaten van dit onderzoek betrokken bij de totstandkoming van een fiscale regeling die een nieuwe invulling geeft aan de wijze waarop aandelenoptierechten van werknemers in de belastingheffing worden betrokken. Het moment van belastingheffing wordt daarbij verschoven van het moment van uitoefening tot het moment waarop de bij uitoefening verkregen aandelen verhandelbaar worden. Dit biedt een oplossing voor het probleem dat in gevallen belasting moet worden betaald op een moment dat er onvoldoende liquide middelen beschikbaar zijn, schrijft Keijzer. Overigens kan naar keuze van de werknemer de heffing ook nog steeds plaatsvinden op het moment van uitoefening van het aandelenoptierecht.

Het is de bedoeling van de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst om de fiscale regeling op te nemen in het Belastingplan 2022.

Kamerbrief onderzoek belastingheffing aandelenopties voor werknemers

Internetconsultatie aandelenoptieregeling