Overeenstemming bonden en werkgevers over hervorming arbeidsmarkt

De vakbonden en werkgevers hebben een akkoord op hoofdlijnen gesloten over hervorming van de arbeidsmarkt. Flexwerk wordt daarbij flink ingeperkt: het nulurencontract verdwijnt en uitzendwerk mag in plaats van 5,5 jaar nog maar maximaal drie jaar duren. Zzp’ers zouden volgens het akkoord minimaal 35 euro per uur moeten gaan verdienen.Vakbonden en werkgevers hopen dat het akkoord door een nieuw kabinet zal worden overgenomen. Het akkoord is onderdeel van een advies dat is opgesteld in de Sociaal Economische Raad (SER) en is bedoeld om invloed uit te oefenen op de formatie.

Nulurencontracten verdwijnen wat de sociale partners betreft dus helemaal. Werkgevers zouden de zekerheid van een aantal uren moeten geven, maar mogen die wel flexibel invullen. Het uitzendbeding, waardoor uitzendkrachten van de ene op de andere dag hun baan kunnen verliezen, zou bovendien verkort moeten worden van anderhalf jaar naar twaalf maanden. Daarna geldt een opzegtermijn.

Tarief zzp’ers

Zzp’ers zouden volgens het akkoord minimaal 35 euro per uur moeten gaan verdienen. Wie minder dan dat uurloon krijgt moet door het bedrijf in loondienst genomen worden. Als de werkgever of opdrachtgever dat niet wil, dan moet bij de Belastingdienst beargumenteerd worden waarom geen sprake is van loondienst.

Meer interne flexibiliteit

In ruil voor het aan banden leggen van flexwerk krijgen werkgevers wat de sociale partners betreft wel meer interne flexibiliteit. Als er tijdelijk weinig werk is kunnen werkgevers hun werknemers bijvoorbeeld tot 20 procent van de tijd naar huis sturen. De werkgever betaalt dan minder loon, maar de werknemer houdt zijn volledige salaris. Het is nog onduidelijk hoe dat wordt aangevuld.

Bron: Volkskrant