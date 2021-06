‘ViacomCBS ontweek miljarden vennootschapsbelasting via Nederland’

De Amerikaanse mediagigant ViacomCBS heeft in de periode 2005-2019 voor minstens 4 miljard dollar aan belasting via Nederland ontweken. Dat stelt de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) op basis van eigen onderzoek naar belastingontwijking van ViacomCBS via Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Belastingontwijking

ViacomCBS is onder anderen bekend van tv-kanalen Nickelodeon en MTV. Verreweg het grootste deel van de programma’s van het bedrijf worden gemaakt in de Verenigde Staten, maar de uitzendrechten zijn verplaatst naar landen met gunstige belastingregimes (Nederland, Luxemburg, Barbados, Curacao en Bermuda). Daardoor ging een groot deel van de opbrengsten niet terug naar de VS, meldt SOMO. Tussen 2002 en 2019 liet het mediabedrijf 32,5 miljard US dollar via Nederlandse doorstroomvennootschappen lopen.

Belastingruling

Door middel van een afspraak met de Nederlandse Belastingdienst, wordt in Nederland maar 0,8% belast van de inkomsten die ViacomCBS uit royalties ontvangt. Nederland, waar bovendien uitgaande royaltybetalingen vaak helemaal niet worden belast, vervult een cruciale rol in de internationale belastingconstructie van het bedrijf, meldt SOMO. Zo kan uiteindelijk het grootste deel van de royalty-inkomsten onbelast worden weggesluisd naar landen als Bermuda, de Bahamas, Luxemburg en Curacao.

SOMO-rapport ‘Keep watching. The tax avoidance structures of ViacomCBS‘

ANP/SOMO