CFO Kees Hamster (VGZ) ziet taken verzwaard met vertrek Ab Klink

VGZ-bestuurder en voormalig minister Ab Klink vertrekt naar de adviestak van PwC. CFO Kees Hamster RA RC neemt de portefeuilles Risk, Compliance, Juridische en Veiligheidszaken over en wordt per 15 juni benoemd tot Chief Financial and Risk Officer (CFRO).

Klink was sinds 1 januari 2014 bestuurslid bij VGZ en verantwoordelijk voor zorginkoop en -innovatie maar geniet in Nederland vooral bekendheid als minister van VWS van 2007 tot 2010. Hamster heeft een lange loopbaan in de verzekeringssector. Na de post-academische RA-opleiding in Groningen begon hij in 1997 bij Univé Verzekeringen als concern controller, waar hij in 1999 werd gepromoveerd tot manager concern controlling. Bij UVIT was Hamster vanaf 2008 tot en met 2010 Directeur Finance & Control, waarna hij in dienst trad van VGZ. Hij zit sinds 1 september 2013 in de Raad van Bestuur van Coöperatie VGZ als CFO.

Portefeuille RCJV

De Nederlandse Bank (DNB) heeft VGZ op 21 mei 2021 goedkeuring verleend om de portefeuilles Risk, Compliance, Juridische en Veiligheidszaken (RCJV) over te brengen naar de CFO. Voor deze portefeuillewissel was een functiewijziging van Chief Financial Officer (CFO) naar Chief Financial & Risk Officer (CFRO) nodig. Na goedkeuring van deze portefeuillewissel door de DNB, heeft de Ledenraad van Coöperatie VGZ Kees Hamster op 28 mei 2021 formeel benoemd tot CFRO met ingang van 15 juni 2021.