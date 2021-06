NBA adviseert modelrapport TVL nog niet te gebruiken

De NBA adviseert accountants het modelrapport voor de steunmaatregel TVL dat woensdag werd gepubliceerd op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) nog niet te gebruiken.

COPRO

De reden is dat het modelrapport nog moet worden beoordeeld door de NBA-werkgroep Controlleprotocollen (COPRO). De indieningstermijn die op 10 juni afloopt, zal naar verwachting worden verlengd. Dit meldt de NBA. Voor de steunmaatregel Tegemoetkoming in de Vaste Lasten (TVL) moeten ondernemers bij een subsidieaanvraag van 125 duizend euro of meer een accountantsproduct (rapport van feitelijke bevindingen) meesturen. Dat product werd gisteren op de website van RVO gepubliceerd, maar nu blijkt dat het pas donderdag met het bijbehorende protocol is voorgelegd aan COPRO. COPRO verwacht na 7 juni het rapport en het protocol te hebben beoordeeld. ‘Daarom is het onvermijdelijk dat de indieningstermijn van 10 juni verlengd zal moeten worden. COPRO heeft RVO hier herhaaldelijk op gewezen, ook dat het protocol en het rapport te veel vertraging opliepen. RVO zal hier hopelijk binnenkort meer over bekendmaken’, aldus COPRO.

Template

Komt een onderneming in aanmerking voor een subsidie van € 125.000 of meer, dan is een rapport van feitelijke bevindingen nodig bij de aanvraag. Een template voor het rapport van feitelijke bevindingen heeft de RVO nu op de eigen site geplaatst. Uitgebreide informatie over het aanvragen staat op de pagina Aanvraagproces TVL Q1 2021 Grote ondernemingen op de RVO-site.