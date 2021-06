Silver Lake stapt in Exact

Het Amerikaanse techfonds Silver Lake neemt een minderheidsbelang in de Nederlandse softwarebouwer Exact. Hoe groot de investering is, wordt niet bekend gemaakt.

Silver Lake zal de transactie, mits voldaan aan de voorwaarden en goedkeuring van regelgevende instanties, in het derde kwartaal afronden. De Amerikaanse investeerder KKR is sinds 2019 grootaandeelhouder en houdt een meerderheid van de aandelen. Silver Lake beschikt naar eigen zeggen over $83 mrd aan beheerd en toegezegd kapitaa en nam de afgelopen jaren belangen in bedrijven als Airbnb, Expedia Group en Klarna.

Sinds 1984

Exact bestaat sinds 1984. Eind 2020 nam het Unit4 over, wiens softwarepakketten inmiddels zijn omgedoopt tot Software Gemak en Accountancy Gemak. Exact geldt in Nederland als marktleider op het gebied van boekhoudsoftware. In België werd Officient gekocht, dat software maakt waarmee mkb-bedrijven hun medewerkersadministratie kunnen beheren. Exact heeft 1850 medewerkers en 550.000 bedrijven als klant.