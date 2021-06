PERSONALIA: Voormalig officier van justitie Yolanda van Setten naar Deloitte

Yolanda van Setten (1973) is per 1 juni benoemd tot director bij Deloitte Forensic & Financial Crime.

Ze was hiervoor officier van justitie bij het arrondissement Zeeland-West-Brabant en plaatsvervangend advocaat-generaal bij het gerechtshof in Den Bosch. Binnen het Openbaar Ministerie had ze onder meer de portefeuille cybercrime. Binnen Deloitte richt Yolanda zich op het bundelen van krachten vanuit de overheid, bedrijfsleven en burgers om financiële criminaliteit effectief aan te pakken.