Vier jaar cel geëist voor ‘cybercrime as a service’

Het OM heeft vier jaar cel en een boete van 50.000 euro geëist tegen een 20-jarige man die criminelen voorzag van zogeheten phishing panels waarop nep-sites van vooral banken draaiden. Daarmee werd menig bankrekening geplunderd.

In oktober vorig jaar was het spel uit. De jongeman werd in zijn woning in Almelo aangehouden. Hij was al beducht voor onverwacht bezoek: onder zijn stoel had hij een geladen vuurwapen en de woning werd met camera’s bewaakt. Het OM verdenkt hem van het leveren van phishing panels aan bijna vijftig aparte personen of (criminele) organisaties. Op Telegram beheerde hij een aantal kanalen waar hij zijn criminele handelswaar aanbood, tegen betaling in bitcoins. De officier van justitie kondigde ook nog een ontnemingsvordering van ruim 40.000 euro aan.

Duizenden wachtwoorden verzameld

Het cyberteam van de politie-eenheid Den Haag stootte op de verdachte, in criminele kringen bekend als Haiku, bij een ander onderzoek. In die zaak wordt een criminele organisatie ervan verdacht nietsvermoedende slachtoffers zo’n 200.000 euro afhandig te hebben gemaakt. Haiku wordt er overigens van verdacht ook zelf een phishing panel te hebben geëxploiteerd. Daarnaast wordt hij ervan verdacht duizenden wachtwoorden en namen te hebben verzameld die geschikt waren voor het plegen van computervredebreuk.

Vertrouwen geschaad

Dankzij de panels zouden criminelen bankrekeninghouders tussen de 5 en 10 miljoen euro afhandig hebben gemaakt. ‘Die schade is vooral door de banken geleden maar belangrijker is, aldus de officier van justitie, dat door cybercrime en de panels van de verdachte het vertrouwen in het betalingsverkeer terugloopt. En dat vertrouwen is van groot belang in een digitale samenleving.’ De onderzoeken naar de afnemers van de verdachte zijn nog gaande. OM en politie eenheid Den Haag gaan aan andere regio’s onderzoeksinformatie overdragen waarmee verdachten kunnen worden aangehouden.

De verdachte zelf leverde naar eigen zeggen puik werk: ‘Dankzij mij is er een bepaalde kwaliteit gekomen’ en ‘ik heb wel de norm gezet in Nederland’, liet hij weten.