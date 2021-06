Gesprekken gaande over kwijtschelding coronaschulden ondernemers

Het kabinet is terughoudend met kwijtschelding van coronaschulden bij ondernemers, maar lijkt wel bereid te zijn om samen met private schuldeisers naar oplossingen te zoeken voor problematische schulden. Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën zit daarover de komende weken om de tafel met accountants, banken en andere private schuldeisers, meldt het FD. Daarbij zou het gaan om maatwerk waarvoor alleen levensvatbare bedrijven in aanmerking komen.

Kwijtschelding van schulden is een uiterst lastige kwestie, ook omdat het als onrechtvaardig wordt beschouwd richting ondernemers die de afgelopen tijd wel hun schulden hebben afgelost. Bovendien is de beoordeling van de levensvatbaarheid van sommige bedrijven moeilijk. Terugbetaling blijft dan ook de norm.

Ook private schuldeisers moeten bewegen

Het kabinet is niet van plan om een streep te zetten door belastingschulden als private schuldeisers niet in beweging komen. Als dat wel het geval zou zijn komt er mogelijk ruimte voor maatwerkoplossingen. Minister Hoekstra van Financiën heeft staatssecretaris Hans Vijlbrief op pad gestuurd om een oplossing te vinden. Hij zal de kwestie eind juni en ook juli tijdens rondetafelgesprekken met onder meer de Nederlandse Vereniging van Banken en organisaties van accountants verder in kaart brengen.

Bereidheid onderzoeken

Die rondetafelgesprekken moeten de komende weken duidelijk maken of de bereidheid tot samenwerking er ook echt is. De overheid heeft private partijen ook nodig omdat banken en accountants veel beter dan de overheid zelf in staat zijn om te beoordelen of bedrijven levensvatbaar zijn.

Bron: FD