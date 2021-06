Thuiswerken blijft de norm maar kost werknemers meer moeite

‘Werk thuis, tenzij het niet anders kan.’ Het dringende overheidsadvies dat volgens premier Rutte tot na de zomer blijft bestaan. De meeste werknemers met een kantoorbaan houden zich hier ook aan. Toch is aan cijfers van het RIVM te zien dat het thuiswerken langzaamaan afneemt. Ook wordt het drukker op de weg.

Meer woon-werkverkeer

Waar in januari nog 73 procent van de mensen die thuis kan werken dat ook volledig deed, was dat halverwege mei nog 66 procent, blijkt uit RIVM-cijfers. Sinds een aantal weken ziet de ANWB weer files op beruchte punten in de ochtendspits, ook al is het nog altijd 15 tot 20 procent rustiger op de weg dan voor de coronapandemie.

Dat er geleidelijk aan meer mensen op weg zijn naar hun werk blijkt ook uit data van onderzoeksbureau DAT.mobility. Vergeleken met ijkpunt 9 maart 2020 gingen eind mei nog wel een kwart minder mensen fysiek naar hun werklocatie. De drie dipjes in de data zijn de voorjaarsvakantie in februari, de meivakantie en de kerstvakantie.

“Ik denk dat de opening van winkels, van de horeca, het mooie weer, mensen de auto in jaagt”, zegt voorzitter Jacco Vonhof van MKB Nederland. “En natuurlijk, bij die bedrijven die een tijd gesloten waren werken mensen die nu weer in de auto aan woon-werkverkeer doen.”

35 procent kan thuis werken

Volgens Vonhof kan 35 procent van de werkenden thuis werken. “Ik denk dat die mensen dat keurig netjes doen. Ik denk dat iedereen op dit moment steeds meer moeite krijgt met thuisblijven. Maar per saldo zeggen wij: als je het kunt blijf dan alsjeblieft thuis. Dat advies van de overheid is er niet voor niets.”

Uitzonderingen

Grote werkgevers als ABN Amro en ING maken een uitzondering voor werknemers die thuis niet goed kunnen werken. “Sommige mensen wonen thuis met huisgenoten, of kinderen. Dan kun je geen vertrouwelijke gesprekken voeren”, zegt een woordvoerder van ABN Amro. Ook bij ING komen alleen medewerkers die thuis niet goed kunnen werken, of waarvan de aanwezigheid noodzakelijk is op kantoor.

Bron: NOS.nl