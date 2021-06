Digitalisering bij administratie- en accountantskantoren: waar is de meeste winst te behalen?

Nederlandse administratie- en accountantskantoren hebben bijna driekwart van hun bedrijfsprocessen gedigitaliseerd. Dat bleek onlangs uit een online steekproef door Kien Onderzoek, in opdracht van Visma Software en Accountancy Vanmorgen. Bij welke processen is er nog het meeste te winnen?

Uit het onderzoek blijkt dat digitale facturatie (76,2%) goed is ingeburgerd en ook de bankmutaties gaan vaak via een directe koppeling met de bank (71%). Processen waarbij de digitalisering minder snel gaat zijn bijvoorbeeld CRM (48,1%) en declaraties (53%).

Planning

Het digitaliseren van de planning valt vooral uit de toon. Slechts iets meer dan een derde (34%) van de planningsprocessen bij Nederlandse administratie- en accountancykantoren is gedigitaliseerd. Dit gebeurt nog vaak in Excel, geven deelnemers aan het onderzoek aan. Ook vinden kantoren het soms lastig om applicaties te koppelen om de benodigde gegevens bij elkaar te brengen of kunnen ze geen passende automatiseringsoplossing vinden. De planning wordt gezien als een moeilijk proces om te automatiseren. Iets meer dan de helft (51,2%) van de kantoren die de planning nog niet heeft gedigitaliseerd, verwacht dit in de nabije toekomst wel te doen.

Visma Digitaliseringsindex Accountancy

Sinds 2017 brengt Visma de Visma Digitaliseringsindex uit. Dit rapport geeft jaarlijks een beeld van de mate van digitalisering van ondernemend Nederland. In navolging hiervan is er nu ook de Visma Digitaliseringsindex Accountancy. Samen met Accountancy Vanmorgen vroeg Visma Kien Onderzoek in kaart te brengen hoe digitaal Nederlandse administratie- en accountantskantoren werken. Welke processen verlopen er op dit moment digitaal? Hoe zit het met de samenwerking met cliënten? En wat levert de digitalisering administratie- en accountantskantoren op? Ook kijken we vooruit. Hoe ziet de branche het verdere verloop van de digitale transformatie? U vindt de antwoorden op deze en andere belangrijke vragen in de Visma Digitaliseringsindex Accountancy 2021.

