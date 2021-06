KPMG onderzoekt bitcoinblunder

In het kader van ‘foutje bedankt’: een organisatie maakte per ongeluk bitcoins in plaats van dollars over naar klanten. Eén klant kreeg 701 BTC overmaakt, een slordige 28 mln dollar. KPMG onderzoekt de blunder.

Promotieactie

BlockFi is een bedrijf waar klanten bitcoins kunnen stallen en daar rente over kunnen krijgen. Klanten kunnen hun cryptogeld ook als onderpand gebruiken om echt geld te lenen. Het bedrijf beheert meer dan 15 miljard dollar aan activa en heeft honderden miljoenen aan rente gegenereerd voor klanten. In maart deed BlockFi een promotieactie. Klanten die een bepaald volume bitcoins verhandelden kregen dollars cadeau. Per abuis werd de beloning niet in dollars overgemaakt maar in bitcoins. In die tijd was 1 bitcoin circa 40.000 dollar waard. Een klant die 701 BTC als cadeautje kreeg was dus 28 miljoen dollar rijker.

KPMG

BlockFi merkte de fout pas op 15 mei op. Meteen werd actie ondernomen om de bitcoins terug te krijgen. Klanten die ten onrechte bitcoins hadden ontvangen kregen het aanbod deze terug te storten en daarvoor 1000 dollar te ontvangen. Anders zouden juridische stappen volgen. Een groot aantal klanten ging op het voorstel in, maar volgens BlockFi is er nog circa 6 miljoen dollar zoek. Accountantskantoor KPMG is ingeschakeld om een ​​volledige audit van het incident uit te voeren, zo meldt theblockcrypto.com. Volgens sommigen zou de blunder van BlockFi een rol hebben kunnen gespeeld in de recente Bitcoin-crash.