Ook Belgische accountant in ‘woelig water’

Ook in België liggen accountants onder vuur door incidenten. In een lang opinieartikel neemt Bart Van Coile, voorzitter van Institute for Tax Advisors and Accountants (ITAA), stelling tegen aanvallen op het accountantsvak in België.

Fiere beroepsbeoefenaar

Een paar weken geleden mocht Van Coile in de Belgische Tweede Kamer meepraten over een wetsvoorstel dat bijkomende sancties wou invoeren ten aanzien van fiscale tussenpersonen. Als ‘fiere beroepsbeoefenaar’ suisden zijn oren toen hij van bepaalde parlementsleden hoorde dat accountants en belastingadviseurs ‘in het hart van de fraude stonden’ zo schrijft hij op de website van het Belgische tijdschrift Knack. Hij kreeg het gevoel dat de hele beroepsgroep als crimineel werd weggezet.

Rotte appels

Van Toile: ‘Laat me duidelijk zijn: zijn er rotte appels in onze beroepsgroep? Natuurlijk, zoals in alle beroepen! Denk maar aan de recente mediaberichten over de accountant die onterecht een heel groot bedrag aan coronapremies heeft aangevraagd. Maar dat is een kleine minderheid en de middelen om hen ter verantwoording te roepen, bestaan al ruimschoots. Het is voor ons ook frustrerend om te merken dat de namen die verschijnen in grote fraudedossiers, in de meeste gevallen personen blijken te zijn die niet ingeschreven zijn in ons openbaar register, maar in de media wel “boekhouder” worden genoemd.’

Steeds meer ‘overheidstaken’

Net als in Nederland heeft de Belgische accountant van de politiek steeds meer taken op zijn of haar bord gekregen. Kantoren besteden volgens Van Coile gemiddeld 8 à 10 procent van hun tijd aan de administratie die gelinkt is aan overheidstaken op het gebied van fraudebestrijding en witwassen. ‘De kostprijs om dat te organiseren ligt heel hoog, waardoor vooral de kleine kantoren het heel moeilijk hebben. Dat verhoogt vanzelfsprekend ook het kostenplaatje voor de ondernemingen, wat, zeker in coronatijd, moeilijk uit te leggen valt aan onze cliënten. Waarom moet een onderneming, via haar economische beroepsbeoefenaar, bijkomend betalen voor iets wat eigenlijk de taak van de overheid is?’

Beroepsgeheim

Van Coile: ‘De strijd tegen fiscale fraude is bovendien hét argument bij uitstek om het beroepsgeheim te beperken, nochtans de essentie van ons beroep. Men vergeet dat België een kmo(mkb, red.)-land is, en dat de rol van de accountant en de belastingadviseur juist is zelfstandige ondernemers en kmo’s te helpen om de juiste boekhoudkundige en/of fiscale organisatie in te richten die onontbeerlijk is voor de gezonde ontwikkeling van een onderneming. Dat vraagt bij de cliënt het vertrouwen dat hij alles mag vertellen aan zijn accountant of belastingadviseur, zodat die hem op de juiste weg kan brengen. De beroepsbeoefenaar-klikspaan vreet aan die vertrouwensrelatie, ten nadele van de economische gezondheid van een onderneming.’

Lees hier het hele artikel.