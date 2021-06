Kamervragen over fraude bij Pels Rijcken, kritiek op Mazars

Kamerleden Van Nispen en Leijten (beiden SP) hebben een serie vragen aan minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid gesteld over de fraudezaak bij Pels Rijcken. Daarbij worden ook kritische vragen gesteld over de rol van controlerend accountant Mazars, dat ook op andere manieren nauw samenwerkte met het kantoor.

In maart kwam naar buiten dat voormalig bestuursvoorzitter Frank Oranje van advocaten- en notarissenkantoor Pels Rijcken in een periode van tien jaar €10 miljoen van cliënten heeft verduisterd via een stichting. Nadat de fraude aan het licht kwam maakte Oranje in november vorig jaar een einde aan zijn leven.

De nieuwe Kamervragen over de kwestie zijn gesteld naar aanleiding van een artikel van Marcel Pheijffer & Jeroen Princen in het Nederlands Juristenblad. Daarin werd op basis van openbare bronnen op een rij gezet wat er is gebeurd bij Pels Rijcken en in welke context dat heeft plaatsgevonden.

Kritiek op Mazars

De SP-Kamerleden willen nu onder anderen van minister Grapperhaus weten wat zijn mening is ‘over de bestuurlijke bemensing van de via Pels Rijcken opgerichte claimstichtingen waarin regelmatig aan het kantoor gerelateerde personen fungeren maar ook die van het accountantskantoor dat Pels Rijcken controleert.’ Ook vragen ze naar zijn mening over ‘de ons-kent-onscultuur (waarin notarissen, advocaten en accountants elkaar de bal toespelen) die deze casus kenmerkt.’

Van Nispen en Leijten vragen zich daarnaast af of er nader onderzoek wordt ingesteld ‘naar het (dis)functioneren van het accountantskantoor dat Pels Rijcken controleerde, maar dat ook andere rollen in deze casus had.’ En zo ja, of de minister daartoe een verzoek aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft gedaan.

Openbaarheid Deloitte-onderzoek

Ook een onderzoek van Deloitte komt voorbij in de serie Kamervragen. Na het bekend worden van de fraude liet Pels Rijcken een extern onderzoek uitvoeren door Deloitte Forensic & Dispute Services. Het advocaten- en notarissenkantoor besloot daarna in overleg met Deloitte om de interne beheersmaatregelen aan te scherpen. Dat riep veel vragen op, maar het onderzoek is tot nu toe niet openbaar gemaakt. De SP’ers willen nu van minister Grapperhaus weten of hij bereid is een beroep te doen op Pels Rijcken om het onderzoek dat het heeft laten uitvoeren door Deloitte alsnog openbaar te maken, ‘juist omdat het hier een kantoor betreft dat ook de landsadvocaat levert.’

Kamervragen over de fraudezaak bij het kantoor van Pels Rijcken.

