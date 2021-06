NBA maakt kandidaat-voorzitter in oktober bekend

Scheidend NBA-voorzitter Marco van der Vegte zegt dat het bestuur in oktober een nieuwe voorzitter zal voordragen. Eerder was sprake van uiterlijk 1 november.

13 december ALV

De selectie van een nieuwe voorzitter wordt begeleid door bureau Ebbinge en staat onder regie van een commissie die bestaat uit leden vanuit het NBA-bestuur (Ingrid Hems en Monika Bankert), oud-NBA-bestuurder Ronald van Rijswijk, Geert Dreschler (mkb-accountant), Adrie Kerkvliet (algemeen directeur Auditdienst Rijk) en Arnout van Kempen (zelfstandig compliance adviseur voor accountants). De NBA gaf eerder aan ruim de tijd te willen nemen om opvolger van Marco van der Vegte te zoeken nadat de eerdere kandidaat, Ted Verkade, zich na enkele dagen terugtrok. Tijdens de ALV op 13 december 2021 staat de verkiezing van de nieuwe voorzitter op de agenda.

Niet-titelhouders

De NBA liet na het debacle rondom Verkade weten dat er ook nadrukkelijk gekeken wordt naar niet-titelhouders. Met de benoeming van Christel Deckers – de eerste niet-accountant in het NBA-bestuur – lijkt de kans op een titelloze voorzitter kleiner geworden. Aan de andere kant zou de accountantsorganisatie ook de weg van andere beroepsorganisaties op kunnen gaan door een voorzitter te kiezen die vooral goede relaties in Den Haag heeft. Zorgkoepels bijvoorbeeld kiezen sinds jaar en dag voorzitters die niet uit het vak komen, maar vooral een politieke carrière hebben gehad. Met een zevenkoppig bestuur dat uit vijf vrouwen bestaat lijkt de kans op een mannelijke voorzitter sinds deze week ook groter geworden. In november loopt ook de termijn van Richard van Hienen af. In juni volgend jaar zwaait vice-voorzitter Esther van der Vleuten af.

Van der Vegte gaat in op zoektocht naar een nieuwe voorzitter in zijn maandelijkse Vragen aan de voorzitter. Ook spreekt hij over de benoeming van Christel Deckers.