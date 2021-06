Formatietijd, dus opnieuw discussie over landbouwvrijstelling

De Algemene Rekenkamer concludeert dat de landbouwvrijstelling niet voldoet aan de voorwaarden voor fiscale regelingen en daarom moet worden afgeschaft of aangepast. In het blad Boerderij zegt Bert van den Kerkhof (ABAB) dat bedrijfsopvolging zonder landbouwvrijstelling niet meer te financieren is.

Bezorgd

De Algemene Rekenkamer vindt dat de landbouwvrijstelling onder meer een concreet beleidsdoel mist. Bovendien zou de regeling juist een fiscaal ongelijke behandeling tussen grondeigenen die zelf boeren of die verpachten veroorzaken, als het gaat om waardeverandering van hun grond. Agrarische organisaties LTO en NAJK zijn zeer bezorgd. De regeling is noodzaak geworden bij het faciliteren van bedrijfsovernames, en daarmee het verduurzamen van de sector. Maar daar gaat de Rekenkamer volledig aan voorbij, aldus Eke Folkerts van NAJK.

Claim

Bij vrijwel iedere kabinetsformatie komt de landbouwvrijstelling weer ter sprake. Er liggen inmiddels tal van kritische rapporten over de regeling, waardoor de overheid jaarlijks naar schatting tussen de € 500 miljoen en € 1,2 miljard belastinginkomsten mist. Bert van den Kerkhof, hoofd fiscaal advies van Abab Accountants en voorzitter van de vaksectie Recht van de koepel van agrarisch accountants VLB, verwacht dat zonder landbouwvrijstelling bedrijfsopvolging niet meer te financieren is. De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en de fiscale regeling om belastingclaims geruisloos door te schuiven, bieden onvoldoende alternatief, stelt hij in De Boerderij. ‘Nu ga je er bij bedrijfsopvolging vanuit dat er geen belastingclaim op de grond ligt. Zonder landbouwvrijstelling ligt die claim er wel. De financieringsruimte van de bedrijfsopvolger wordt daardoor veel kleiner.’ Dat gaat nog harder knellen na invoering van Basel IV, de nieuwe regelgeving voor banken waardoor aan grond minder zekerheidswaarde toegekend mag worden bij het verstrekken van een lening. Financiering wordt voor jonge agrarische bedrijven dan heel duur, legt de fiscalist uit.

Ver onder marktwaarde

Op dit moment wordt bij bedrijfsoverdracht van ouders op kinderen de grond vaak voor een kwart of een vijfde van de vrije marktwaarde overgedragen. ‘En zelfs dan moet je blij zijn dat ze nog net het hoofd boven water kunnen houden.’ Bij bedrijfsopvolging mag geruisloos worden doorgeschoven, hierbij gaat de bedrijfsopvolger op zijn balans verder met de boekwaarde van de overdrager, waarbij de belasting wordt uitgesteld. ‘Maar de claim is niet weg en dat is wat telt voor een financier.’ Het afschaffen van de landbouwvrijstelling wordt voor een ondernemer merkbaar op het moment van koop of verkoop of overdracht van grond.

Bron: De Boerderij