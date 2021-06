Van der Vegte: ‘Accountantsberoep nog steeds black box’

Dinsdag was scheidend NBA-voorzitter Marco van der Vegte te gast bij het programma zakendoen van BNR. Hoewel de accountantsorganisatie in zwaar weer zit, ging Van der Vegte moeilijke vragen niet uit de weg.

Trots

Het accountantsberoep verdient een beter imago bij het publiek, maar het is nog altijd grotendeels een ‘black box’ wat de accountant doet, zei de NBA-voorzitter. Van der Vegte vertelde niet of hij vindt dat hij tijdens zijn voorzitterschap te weinig gedaan heeft om de inhoud van het accountantsvak meer bekend te maken bij het grotere publiek. Wel zei hij trots te zijn op de stappen die binnen het beroep in de afgelopen jaren zijn gemaakt rondom de kwaliteit. De accountancy is in zijn optiek “best in staat om als sector onder de eigen motorkap te kijken”.

Geheimhoudingsplicht

De NBA-voorzitter vindt dat de geheimhoudingsplicht soms een beter begrip voor het werk van de accountant in de weg zit. Daar zou volgens hem naar gekeken moeten worden, iets wat ook aandeelhouders willen, aldus de NBA-voorzitter. Hij is positief over de relatie van de sector met toezichthouder AFM, die tegenwoordig niet alleen naar de kwaliteit van een controledossier kijkt, maar ook naar de cultuur en de accountantsorganisatie als geheel. “Daarmee wordt het ook een lerende organisatie”, aldus Van der Vegte.

Mannak

Interviewer Thomas van Zijl vroeg de NBA-voorzitter ook naar de recente media-aandacht rondom de tuchtklacht die oud-directeur Harm Mannak tegen een aantal (oud) NBA-bestuurders heeft ingediend. “We stellen ons als bestuur toetsbaar op, zoiets gebeurt”, stelde Van der Vegte.

Luister hier het interview.