NBA consulteert handreiking soft controls

De NBA consulteert de handreiking ‘Het verkrijgen van inzicht in soft controls in het kader van de jaarrekeningcontrole’.

De handreiking heeft als doel inzicht te geven in welke werkzaamheden met betrekking tot soft controls in het kader van de jaarrekeningcontrole kunnen bijdragen aan het vereiste inzicht in de entiteit en haar omgeving met inbegrip van haar interne beheersing. ‘Inzicht in soft controls in relatie tot de interne beheersing draagt bij aan de professioneel-kritische instelling, vergroot het inzicht in de risico’s van de organisatie als geheel en vergroot daarmee de kwaliteit van de jaarrekeningcontrole. De vraag is alleen: hoe?’, licht de NBA toe.

Twee maanden reactietijd

De NBA wil onder meer weten of de gebruikte omschrijving van soft controls voldoende duidelijk is en wat de belanghebbenden vinden van de gebruikte modellen voor cultuur en soft controls, van de beschreven technieken en de beschreven praktijkuitwerkingen. Ook wordt de behoefte aan training op dit onderwerp gepeild. Reageren op het consultatiedocument kan tot 17 september via consultatie-wet-en-regelgeving@nba.nl. ‘Voor de verwerking vragen wij u een kopie van de reactie in Word mee te zenden.’

