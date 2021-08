Handreiking fiscus over nulaangifte en nihilaangifte

Wanneer doe je bij de loonaangifte een nulaangifte of nihilaangifte en wat is het verschil? De Belastingdienst heeft er een handreiking over opgesteld.

Als je over een aangiftetijdvak geen loon en loonheffingen hoeft aan te geven, moet je toch op tijd aangifte doen. Je doet dan een nihilaangifte of nulaangifte.

Nihilaangifte

Je doet een nihilaangifte als de werkgever in het aangiftetijdvak geen werknemers in dienst had. Je vult dan geen werknemersgegevens in. Het collectieve deel van de aangifte blijft leeg of je vult daar ‘0’ in.

Nulaangifte

Je doet een nulaangifte als de werkgever in het aangiftetijdvak wel werknemers in dienst had, maar geen loon heeft uitbetaald. Je vult wel alle werknemersgegevens in, maar bij het loon, de loonheffingen en de verloonde uren vul je ‘0’ in.

Een nulaangifte geldt bijvoorbeeld bij een directeur-grootaandeelhouder met een jaarloon. Voor de aangiftetijdvakken waarin hij geen loon heeft ontvangen, gebruik je een nulaangifte.

De nulaangifte is ook van toepassing als de werkgever een werknemer in de loop van een maand in dienst neemt en zijn eerste loon pas in de volgende maand betaalt. In de maand waarin de werknemer geen loon ontvangt doe je een nulaangifte.

Let op!

Moet je over een aangiftetijdvak wel loon en loonheffingen aangeven, maar had je in dat aangiftetijdvak ook werknemers in dienst aan wie je geen loon hebt uitbetaald? Dan moet je die werknemers wel opnemen in de aangifte. Je vult voor hen alle werknemersgegevens in, waarbij je bij loon, loonheffingen en verloonde uren ‘0’ invult. Je vult ook de juiste verzekeringsindicaties in. Er is dan geen sprake van een nulaangifte.



