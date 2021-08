RVO opent meldpunt wateroverlast Limburg

Ondernemers, stichtingen en verenigingen kunnen vanaf vandaag net als particulieren de schade melden die ze hebben geleden naar aanleiding van de wateroverlast in Limburg. RVO heeft daarvoor een meldpunt geopend.

Het loket is geopend in het kader van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts), die in werking is gesteld na het hoge water van afgelopen juli. Bij het meldpunt kan een tegemoetkoming worden aangevraagd voor materiële schade die niet verzekerbaar, vermijdbaar of verhaalbaar is. Er gelden wel voorwaarden, maar die moeten nog worden uitgewerkt. Ook het precieze schadegebied en de mogelijke compensatie moeten nog worden bepaald. De RVO voert de regeling uit zodra die gereed is. ‘Dat houdt in dat RVO taxaties laat uitvoeren, schadeformulieren verwerkt en namens de minister van Justitie en Veiligheid op aanvragen besluit en uitbetaalt.’ Volledige vergoeding is niet aan de orde, is al te lezen op de site van RVO: ‘Als de regeling definitief is, beoordelen wij of u recht heeft op een gedeeltelijke vergoeding van uw schade.’ Er hoeft niet te worden gewacht met het herstellen van de schade.

Welke schade?

Bedrijven kunnen de volgende schade melden:

Schade aan vaste activa: schade aan bedrijfsgebouwen, bedrijfsterreinen en bedrijfsgebonden installaties;

Schade aan vlottende activa: schade aan ander bezit van het bedrijf;

Bedrijfsschade (dieren): dit geldt alleen voor dieren en niet voor omzetverlies. Het gaat om verlies van inkomsten, doordat het bedrijf dieren heeft verloren of omdat die gewond zijn geraakt;

Teeltplanschade: hieronder valt financieel verlies doordat het bedrijf minder inkomsten heeft omdat het teeltplan in de war is;

Opstartkosten: dit zijn de kosten die zijn gemaakt voor het opnieuw starten van een installatie in het productieproces.

Ook is vergoeding mogelijk voor evacuatiekosten, bereddingskosten en opruimingskosten.

Meer informatie over het aanvragen van de compensatie staat op de website van RVO.