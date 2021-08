Loonafspraken zetten opwaartse trend voort

In de nieuwe cao’s die worden gesloten, krijgen werknemers gemiddeld een loonsverhoging van 2,3% vergeleken met een jaar geleden, meldt werkgeversvereniging AWVN. Daarmee zet de stijgende trend door.

Het percentage heeft betrekking op het gemiddelde contractloon dat is afgesproken in cao’s die in juli zijn gesloten. Het is de hoogste loonstijging tot nu toe in dit jaar. Volgens de AWVN bevestigt dat de eerder ingezette trend vanwege met name de krappe arbeidsmarkt. In heel 2021 zijn de cao-lonen tot nu toe met 1,9% gestegen. Vorig jaar bedroeg het gemiddelde 2,3%.

Alsnog vaak een nullijn

Wel zit er nogal verschil tussen de diverse cao’s. Dit jaar komen werkgevers en werknemers het vaakst een groei van 2,0% overeen, maar bijna even vaak rolt er helemaal geen loonstijging (en geen daling) uit de bus. ‘Deze verscheidenheid weerspiegelt de stand van zaken in de economie met sectoren en bedrijven die het erg goed doen en anderen die het erg moeilijk hebben. Overigens kwamen in juli geen cao-akkoorden tot stand met een nullijn.’

Dreigende inflatie en het stijgend aantal gevaccineerden zorgen er samen met personeelskrapte voor dat in veel sectoren ‘stevige loonafspraken’ worden gemaakt. De groothandel was tot nog toe de sector met de grootste stijging (2,23%). De zorg en de voedingsindustrie plusten met 2,15%. De cao voor de metalektro-branche deed er in juli een schepje bovenop met gemiddeld 2,6% loonsverhoging.

Incidentele ontwikkelingen

De NOS sprak ABN Amro-analist Piet Rietman, die stelt zo’n loonontwikkeling nog nooit gezien te hebben, al zijn de cao-verhogingen nog niet op het niveau van voor de crisis. Maar de incidentele loonontwikkelingen – buiten de cao-afspraken om, laten een omslag zien. ‘De laatste jaren zijn dit soort incidentele loonontwikkelingen gemiddeld altijd negatief, maar nu is de loonontwikkeling voor het eerst in zeven jaar positief.’ Dat geeft aan dat de startsalarissen stijgen en meer mensen een promotie maken die een loonsverhoging oplevert.