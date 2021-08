Financieel professioneel vooral gefrustreerd door lakse collega’s

Vier op de tien financieel professionals heeft als grote frustratie dat ze collega’s achter de broek moeten zitten om acties tijdig uit te voeren. Dat concludeert softwarebedrijf Medius uit onderzoek.

Tegen het einde van de maand moet de financial als politieagent optreden: ‘Het is aan financieel medewerkers om te achterhalen waarom facturen nog openstaan en de desbetreffende personen te herinneren aan het goedkeuren van de factuur.’ Een andere grote frustratie vormen inefficiënte processen en menselijke fouten: die worden allebei door 33% genoemd. Medius liet onderzoek doen onder 500 professionals die uitvoerend, (mede-)beslissend en/of eindverantwoordelijk zijn op het werkgebied financiën.

Een op drie vindt software niet flexibel genoeg

Over financiële software zijn de financieel professionals nog niet onverdeeld enthousiast: 32% geeft aan dat het in de huidige financiële software ingewikkeld is om unieke afspraken per leverancier vast te leggen. Verder zegt een kwart dat de coronapandemie hun bedrijf extra heeft doen inzien dat de systemen lastig met flexibele betaaltermijnen om kunnen gaan. Gevraagd naar de grootste uitdaging voor de organisatie zegt 23% dat dat het op tijd betalen van facturen is.