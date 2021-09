Countus benoemt Bruins in raad van bestuur

Dijan Bruins is per 1 oktober benoemd tot lid van de raad van bestuur van Countus Groep.

Bruins (MBA ab) is 45 jaar, woont met zijn vrouw en twee kinderen in Daarle en is al ruim twintig jaar verbonden aan Countus. Hij is begonnen als bedrijfsadviseur in de agrarische markt, waarna hij is doorgegroeid tot directeur Advies Zuidoost. De laatste zes jaar was Bruins regiodirecteur in de regio West en lid van het managementteam. Hij gaat samen met voorzitter Bob Seemann de raad van bestuur vormen. ‘Countus geeft ruimte aan de ontwikkeling van haar medewerkers en biedt volop kansen om door te groeien. Daardoor is het nu ook mogelijk geworden om vanuit eigen kring een passende kandidaat te benoemen in de raad van bestuur.’

Countus bezet de 17e plaats in de top 30 van accountantskantoren en boekte vorig jaar € 48,9 miljoen omzet.